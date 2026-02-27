Fia tervezte Szandi ruháját A Dal 2026 szombati adására

A Dal 2026 szombati adása a tíz versenydal bemutatkozása mellett a tudatos divat üzenetét hordozza a Planet Budapest 2026 eseményhez kapcsolódva. A tematikus adásban Rókusfalvy Lili és Szandi is a fenntarthatóság jegyében készült darabot visel majd. A zsűritagnak fia, Csaba álmodta meg és tervezte öltözékét.

Magyarország egyetlen dalversenye a Planet Budapest 2026 Innovatív Fenntarthatósági Kiállítás és Élményprogramhoz kapcsolódva kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos gondolkodás népszerűsítésére. A harmadik bemutatkozó adásban a műsorvezetőt, Rókusfalvy Lilit és a zsűri egyik tagját, Szandit is fenntartható forrásból származó ruhában láthatják majd a nézők, hangsúlyozva, hogy a divat és a környezetvédelem kéz a kézben járhat. Az ítész szombati megjelenéséhez különleges családi szál is kapcsolódik, ugyanis ruháját fia, Csaba tervezte.

„A ruha egy 20 éves textilbőr anyagból készült, amit édesanyám nővérétől, Vikitől kaptam. Neki régen volt egy kismama ruházati bolt hálózata, onnan megmaradtak anyagok és mindenképpen szerettük volna hasznosítani ezeket. Nekem ez az anyag indította be a fantáziámat. A saját elképzeléseim szerint megterveztem és megvarrtam életem első ruháját. Édesanyámon a ruha szinte életre kelt” – mesélte a divattervezés iránt érdeklődő fiatal tehetség. Csaba hozzátette: „Hálás vagyok, hogy egy ilyen nagyszabású zenei műsorban láthatják a nézők az alkotásomat”.

Szandi számára fontos, hogy hagyja szabadon szárnyalni a gyermekeit. „Csabi fiam már kiskorában is rendkívül elegánsan viselt akár egy tréningruhát is, aztán később egyre jobban elkezdte érdekelni a divat” – árulta el A Dal 2026 zsűritagja. A többszörös platinalemezes előadóművész azt is megosztotta fiáról, hogy „A gimnázium mellett évek óta munkálkodik ezen a területen, illetve televíziós showműsorokban. Teljesen magával ragadta őt ez a világ, ebbe az irányba szeretne továbbtanulni. Én pedig boldogan nézem, ahogy bontogatja szárnyait.”

A közmédia A Dal 2026 élő adásán keresztül is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a tudatos választások a mindennapokban is könnyen megvalósíthatók, és minden apró lépés számít a bolygó jövője szempontjából.

A Dal 2026 – harmadik bemutatkozó adás szombaton 19:35-től a Dunán és a Petőfi Rádióban.

Kiemelt kép: A Dal 2026 február 14-i, első bemutatkozó adása (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)