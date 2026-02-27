Felháborítónak tartja a volt lengyel kormányfő, hogy a Barátság kőolajvezeték ügyében Brüsszel nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett

Az Európai Uniónak közvetítő szerepet kellene vállalnia a Barátság kőolajvezeték ügyében, felháborító, hogy Brüsszel a témában nem áll ki Magyarország és Szlovákia mellett – jelentette ki Leszek Miller volt lengyel kormányfő csütörtök késő este egy népszerű Youtube-csatornán. A politikus szerint szem előtt kell tartani, hogy „Ukrajna a tagjelölt, nem pedig Szlovákia vagy Magyarország”.

Az interjú során Bogdan Rymanowski neves lengyel televíziós műsorvezető arra vonatkozó kérdést tett fel, hogy Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Barátság kőolajvezeték azonnali megnyitására szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, előtte pedig Szlovákia és Magyarország energiaügyi válaszlépéseket jelentett be Ukrajna ellen.

„Ön kinek az oldalán áll?” – kérdezte Rymanowski.

„Az európai uniós tagállamok oldalán állok, Ukrajna nem egy uniós állam, Magyarország és Szlovákia pedig igen”

– válaszolt Miller. Felháborítónak nevezte, hogy Brüsszel „rosszabbul kezeli a két tagállamot, mint Ukrajnát”. Kifogásolta, hogy az ügyben az EU nem indított el formális eljárást Ukrajnával szemben, és „nem fogadja el Szlovákia és Magyarország érvelését”, úgy viselkedve, mintha „Ukrajna már EU-tag lenne, a két ország pedig kívül állna az unión”.

Az EU-nak „határozottan közben kellene járnia”, ehelyett viszont Ukrajna oldalán áll – mondta Miller. Lengyelországnak is természetesen Szlovákia és Magyarország mellett kellene kiállnia a Barátság vezeték témájában – fűzte hozzá.

Arra válaszolva, mit tenne az ügyben, ha most ő lenne a lengyel kormányfő, Miller kijelentette: arról próbálná meggyőzni Zelenszkijt, hogy „ne csináljon ilyet”. Arra a felvetésre, hogy biztos-e a szlovák és a magyar helyzetértékelés jogosultságában, vagyis abban, hogy Ukrajna szándékosan állította le a kőolajtranzitot, a politikus elmondta: azt hiszi, hogy igen. „Nem hiszem, hogy a magyar és a szlovák kormányfő kitalált történeteket mesélnének, biztosan megvizsgálták a helyzetet” – fűzte hozzá.

Megjegyezte azt is:

tudja, hogy Brüsszelben „nagyon határozott a Pozsony és a Budapest iránti bizalmatlanság”, de szem előtt kell tartani, hogy „Ukrajna a tagjelölt, nem pedig Szlovákia vagy Magyarország”.

Kétségtelennek nevezte, hogy a szünetelő kőolajtranzit ügyében „azon országok mellett kell szót emelni, amelyek benne vannak az EU-ban”. Brüsszel „vállalja fel a közvetítő misszióját, rendezze az ügyet, és ne támogassa Kijevet mindig, amikor ilyesmi történik” – fogalmazott Miller.

Leszek Miller 2001 októberétől 2004 májusáig volt Lengyelország kormányfője, hivatali ideje alatt lépett be Lengyelország az EU-ba.

Orbán Viktor: Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről

„Telefonon egyeztettem Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Barátság kőolajvezetékről. Hamarosan beszámolok a fejleményekről!” – tudatta a kormányfő pénteken a közösségi oldalán.

Orbán Viktor egyebek között azt írta, a kormány tudja, hogy a vezeték működőképes, és azt is, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. „Azt is tudjuk, hogy Zelenszkij elnök azzal házal Brüsszelben, hogy a vezetéket nem lehet újraindítani” – tette hozzá.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány elvárja Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.

Kiemelt kép: Leszek Miller korábbi lengyel miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Radek Pietruszka)