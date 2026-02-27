Emmanuel Macron elítélte Ursula von der Leyennek azt a lépését, ami a Fidesznél is kiverte a biztosítékot

Emmanuel Macron francia államfő pénteken úgy vélte, hogy az Európai Bizottság döntése a Mercosur latin-amerikai országokkal kötött kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról „rossz meglepetés” Franciaország számára, amely ellenzi azt, és „rossz módszer” az Európai Parlament számára.

„Az Európai Bizottság egyoldalúan úgy döntött, hogy ideiglenesen alkalmazza a Mercosurral kötött megállapodást, még úgy is, hogy az Európai Parlament még nem szavazta meg azt. Ezzel súlyos felelősséget vállal magára” – mondta a köztársasági elnök Robert Golob szlovén miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján Párizsban.

„Ez nagy felelősség a gazdák iránt, akik kifejezték aggodalmaikat, és akiknek az európaiak még nem biztosították a szükséges átláthatóságot” – mondta Macron, hozzátéve, hogy ez a döntés „megerősíti a bizonytalanságukat”.

„Ez nagy felelősség az európai állampolgárok és képviselőik iránt is, akik nem kapták meg a megfelelő tiszteletet” – tette hozzá az államfő.

„Franciaország számára ez meglepetés, mégpedig egy rossz meglepetés. És az Európai Parlamenttel szemben ez egy rossz módszer”

– hangsúlyozta.

A francia elnök ígéretet tett arra, gondoskodik arról, hogy „azt, amit az elmúlt hónapokban keményen tárgyaltunk, betartsák” a Mercosurral folytatott mezőgazdasági kereskedelem szabályainak tekintetében.

„Nem fogunk engedni a szabályok betartásából, mert Európánk az utóbbi években jelentősen megnehezítette a szabályokat a termelőink számára. És ezért soha nem fogok támogatni egy olyan megállapodást, amely megengedő az importált termékekkel szemben és szigorú a hazai termelésünkkel szemben, mert ez ellentmondásos az európai fogyasztó számára, és bűncselekmény az európai szuverenitás szempontjából” – mondta Emmanuel Macron.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Philippe Magoni)