Elfogták a férfit, aki rátámadt egy hivatali dolgozóra Zalaszentgróton

A rendőrök elfogták azt a férfit, aki folyadékkal öntött le egy szakügyintézőt Zalaszentgróton – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

Azt írták, a sértett pénteken jelentette be a zalaszentgróti rendőrőrsön, hogy munkahelye bejáratánál reggel egy ismeretlen elkövető megtámadta.

A rendőrség adatai szerint a tettes kiszállt egy autóból, eltakarta az arcát és odasétált a sértett mögé, leöntötte folyadékkal, majd elfutott. Nem sérült meg senki

– jelezték.

Hozzátették: a keszthelyi rendőrkapitányság munkatársai az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanúja miatt indítottak eljárást. A nyomozók széles körű adatgyűjtést végeztek, elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit és tanúkat hallgattak meg.

Az összehangolt munka eredményeként pár órával később már azonosították is a támadót, akit Türjén fogtak el. A 49 éves budapesti férfi elszámoltatása és a körülmények teljes körű tisztázása folyamatban van – írták.

