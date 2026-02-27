Elfogták a férfit, aki rátámadt egy hivatali dolgozóra Zalaszentgróton

Azt írták, a sértett pénteken jelentette be a zalaszentgróti rendőrőrsön, hogy munkahelye bejáratánál reggel egy ismeretlen elkövető megtámadta.
A rendőrség adatai szerint a tettes kiszállt egy autóból, eltakarta az arcát és odasétált a sértett mögé, leöntötte folyadékkal, majd elfutott. Nem sérült meg senki
– jelezték.
Hozzátették: a keszthelyi rendőrkapitányság munkatársai az ügyben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanúja miatt indítottak eljárást. A nyomozók széles körű adatgyűjtést végeztek, elemezték a térfigyelő kamerák felvételeit és tanúkat hallgattak meg.
Az összehangolt munka eredményeként pár órával később már azonosították is a támadót, akit Türjén fogtak el. A 49 éves budapesti férfi elszámoltatása és a körülmények teljes körű tisztázása folyamatban van – írták.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)