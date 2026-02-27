Drasztikusan korlátozhatja a készpénzhasználatot a digitális euró bevezetésén dolgozó Európai Unió

Egységes felső határt vezethet be Brüsszel a készpénzes fizetésekre. Nem engedélyeznék a 10 000 eurót meghaladó tranzakciók esetében a készpénzes fizetést 2027-től az Európai Unió tagállamaiban.

Az uniós hatóságok érvelése szerint az intézkedés célja a nehezen nyomon követhető pénzmozgások visszaszorítása, az adóelkerülés és a pénzmosás elleni küzdelem erősítése, mivel továbbra is kedvelt fizetőeszköz a névtelen tranzakciókat lehetővé tevő a készpénz a bűnszervezetek körében – írja a Profit.ro nyomán a Maszol.ro.

Az új szabályozás értelmében

a 10 ezer eurót meghaladó ügyleteket kizárólag hivatalosan nyomon követhető fizetési módszerekkel lehet majd lebonyolítani

például banki átutalással, bankkártyás fizetéssel vagy más, egyértelmű pénzügyi nyomot hagyó eszközzel.

Ezzel párhuzamosan

az Európai Parlament dolgozik a digitális euró bevezetésének előkészítésén is.

A központi banki digitális valuta online és offline formában egyaránt működne. A tervek szerint az új fizetőeszköznek széles körben elfogadottnak kell lennie az unió egész területén, és biztosítania kell az egyetemes hozzáférést.

