Deák Dániel: nem a valódi mérését publikálta a Medián januárban

Nem a valódi mérését publikálta a Medián januárban, sokkal inkább a Tisza Pártnak kedvező politikai kommunikációt segíti – jelentette ki Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője pénteken az M5 Kérdések órája című közéleti műsorában. Csuhaj Ildikó vezető szerkesztő másik vendége Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke volt, aki szerint vitapartnere egy kutatóintézet tisztességét kérdőjelezi meg elfogadhatatlan formában.

Deák Dániel közölte: a Medián adatsorából látszik, hogy a teljes népességen belül 36,1 százalékot mért a Fidesznek és 36,9 százalékot a Tisza Pártnak, viszont a nyilvános mérésben januárban 40 százalék szerepelt a Tisza, 33 százalék a Fidesz esetében. Megjegyezte: a többi pártnál ugyanaz az adat szerepel a nyilvános felmérésben, mint az adatbázisban.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint „összejátszás” is van. Felidézte, hogy tavaly márciusban Magyar Péter előre elmondta egy nyilvános fórumon – erről közlése szerint videófelvétel is van –, hogy másnap mi lesz a Medián kutatásában.

Látszik, hogy összehangolt a kommunikáció; amikor Magyar Péternek kellemetlenebb időszaka van a magyar politikában, egy-két nap múlva kijön, hogy vezet a Tisza Párt – fogalmazott.

Horn Gábor az elhangzottakra reagálva azt mondta, Hann Endre, a Medián egyik alapítója a legmegbízhatóbb szaktekintély a közvélemény-kutatási szakmában. Hozzátette: egy kutatóintézet számait a kutatóintézet hozza nyilvánosságra, és egy adatsorban mindenféle adat megtalálható. Jelezte, hogy ő nem látta ezt az adatsort.

Közölte továbbá: ha a Tisza Párt megrendelt volna valamit Hann Endrétől, akkor „nagyon hülyének” kellene lenni ahhoz, hogy ezeket a számokat rendelje meg, mert ezek „életveszélyesek” lehetnek; akár azt is jelenthetik, hogy otthon maradnak a szavazók, ha ekkora fölényt mér a kutatóintézet. Megjegyezte: minden kutatás egy „pillanatfelvétel”.

Horn Gábor vitapartnerének azt mondta, hogy egy kutatóintézet tisztességét kérdőjelezi meg, elfogadhatatlan formában, hamis adatokkal.

Szerinte Deák Dániel pontosan tudja, hogy a Fidesz rosszul áll, azért vonja kétségbe a szakma „doyenjének” a számait.

Deák Dániel erre megjegyezte: Horn Gábor egy olyan dokumentumról állítja, hogy hamisítvány, amit nem látott. A számok valódiak, a Mediántól származnak, és meghamisították azt a számot, amit a nyilvánosságban publikáltak – erősítette meg korábbi állítását.

Kijelentette: a Fidesz vezet, és Orbán Viktor azért kommunikálja, hogy nagy a tét, mert azt szeretné, ha éreznék a választás tétjét a szavazók és elmennének szavazni.

Abban a témában, hogy a Barátság kőolajvezetéken nem érkezik olaj, azt mondta: az ukránoknak fizikailag lehetőségük lenne újraindítani az olajszállítást, csak politikai okokból nem teszik meg, ezt az ukrán elnökhöz közel álló szereplők is elmondták.

Horn Gábor kijelentette: azon sem csodálkozna, ha az ukránoknak fontosabb lenne, hogy az oroszok által szétlőtt rendszereiket helyrehozzák, mint a velük szemben „elképesztően arrogáns és arcátlan magyar kormánynak” tegyenek bármit annak érdekében, hogy „működjön ez a dolog”. Ráadásul a horvátok felkínálták a megoldást – tette hozzá.

Közölte: a Fidesz vezetői biztosan nem gondolják, hogy jól állnak, a háborús fenyegetés, rémhírterjesztés is ezt bizonyítja.

Emellett úgy fogalmazott: az ukránoknak igenis lehet titkolnivalójuk Magyarország, „Oroszország beépített ügynöke” elől. Nem korrekt az ukrán népet ellenségnek beállítani – mondta.

Deák Dániel hangsúlyozta: magyar állampolgárként kikéri magának azt a kijelentést, „hogy a magyar kormány az oroszoknak kémkedik”. Felháborítónak nevezte továbbá, hogy Magyar Péter, a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, meg sem szólalt ebben az ügyben, el sem ítélte azt, hogy Ukrajna nem küld olajat Magyarországra. Ez nem rémhírterjesztés, hanem a magyar energiabiztonságot veszélyeztető kérdés – emelte ki.

Horn Gábor azt mondta, négy éve lehet tudni, hogy ez az ellátás veszélyes, hiszen Oroszország „egy ócska agresszorként” megtámadta a szomszéd országot és elfoglalta annak egyötödét, és ezzel fenyegeti egyébként Magyarországot is. „Ezek az oroszok, ezek a gazemberek”, Putyin vezetésével, lerombolták az átjátszóállomást, az egész ukrán energiaellátást. A megoldás az Adria kőolajvezeték – tette hozzá.

Deák Dániel erre azt felelte, hogy annak nincs akkora átengedőképessége, mint a Barátság kőolajvezetéknek, és nem kerül az olaj ugyanannyiba. Az olcsó olajnak köszönhető a rezsicsökkentés – tette hozzá.

Horn Gábor a rezsicsökkentést a „világ egyik legkárosabb intézkedésének” nevezte, mert szerinte nem teszi érdekeltté a fogyasztókat abban, hogy kevesebbet fogyasszanak. Kijelentette: ez a kormány súlyos károkat okozott ennek az országnak; a hazugságok és a háborús hisztériakeltés is oda vezet, hogy ma többségben vannak azok, akik azt gondolják, hogy ne folytatódjon ez így tovább. Hozzátette, hogy néhány nappal ezelőtt 2 százalékkal nőtt a Tisza támogatottsága és 2 százalékkal csökkent a Fideszé. Ez nem hatalmas változás, de nyílik az olló – jegyezte meg. Ennek szerinte az az oka többek között, hogy a Samsung-botrány, ami világbotrány, „rádől láthatóan a Fideszre”.

Deák Dániel azt mondta, hogy nincs hisztériakeltés; tény az, hogy le van zárva a Barátság kőolajvezeték, nem engednek oda magyar és szlovák szakembereket. Horn Gábor a vitában végül annak a véleményének adott hangot, hogy most sokkal kevésbé működik a háborús pszichózis, mint 2022-ben.

