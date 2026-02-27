Botrányos: kiszivárogtak mintegy 15 millió francia egészségügyi adatai

Név, telefonszám, sőt „orvosi megjegyzések”: a francia egészségügyi minisztérium megerősítette, hogy 15 millió beteg adatai szivárogtak ki, miután támadás érte a Cegedim Santé orvosi informatikai cég adatbázisait. A kiszivárgott adatok az érintetettek szexuális irányultságára, sőt esetleges büntetett előéletére is engednek következtetni.

Érzékeny információk, köztük akár az orvosi megjegyzések is, hozzáférhetővé válhattak egy kibertámadás után, melyről pénteken számolt be a Le Figaro.

A francia egészségügyi minisztérium péntek reggel megerősítette az adatszivárgás tényét és az érintettek számát is. A Cegedim Santé csütörtökön kiadott közleményében hozta nyilvánosságra a támadás tényét.

🚨🇫🇷🗃️ LES INFORMATIONS SENSIBLES SONT DÉSORMAIS DISPONIBLES… Types de données compromises : Informations personnelles : Nom, prénom, date de naissance, coordonnées (adresse, téléphone, email). Données médicales sensibles : Dossiers complets avec annotations libres des… https://t.co/J7EbW8AiCx pic.twitter.com/tuPw5r8Mkz — Kruptos (@KuptoKosmos) February 26, 2026



A France 2 jelentése szerint számos betegről

bizalmas információkat is találtak az adatokban, például hogy homoszexuálisok-e, vagy hogy volt-e börtönben valamelyik szülőjük,

illetve hogy HIV-pozitívak-e. A Cegedim szerint ilyen típusú információkat „nagyon korlátozott számú betegre vonatkozóan” rögzíthettek – fűzi hozzá a Le Monde.

Az egészségügyi minisztérium jelezte, hogy tudomásul vette az esetet, és hangsúlyozta, hogy az eset egy magánszolgáltatót érint, amely adatkezelésért felelős. „Ez nem a minisztérium rendszereinek meghibásodásából, sem pedig a közvetlenül az állam alá tartozó infrastruktúrából ered” – húzta alá a minisztérium az AFP francia hírügynökségnek küldött üzenetében.

A kiemelt kép illusztráció.