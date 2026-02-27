Bóka János: Magyar Péter szövetségesei cserben hagyták az európai gazdákat

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint a Mercosur-megállapodás, melynek ideiglenes alkalmazását Brüsszel pénteken rendelte el, veszélyezteti az európai mezőgazdaság és az európai gazdák jövőjét, és emögött az Európai Néppárt, az Európai Bizottság és az a Friedrich Merz német kancellár áll, akivel Magyar Péter és a Tisza Párt delegációja Münchenben egyeztetett. A tárcavezető szerint Magyar Péter szövetségesei cserben hagyták az európai gazdákat.

„Magyar Péter szövetségesei cserben hagyták az európai gazdákat” – írta az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán pénteken. Bóka János a bejegyzéséhez közzétett videóban úgy fogalmazott: „Amikor azt hinnénk, hogy Brüsszel már nem tudja jobban elárulni az európai gazdákat és az európai mezőgazdaságot, akkor kiderül, hogy még rá tudnak tenni egy lapáttal.”

A tárcavezető emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság pénteken saját hatáskörében elrendelte az úgynevezett Mercosur-megállapodás ideiglenes alkalmazását, az Európai Parlament és számos tagállam, köztük Magyarország, Lengyelország és Franciaország ellenzése dacára.

A miniszter leszögezte,

„ez a megállapodás veszélyezteti az európai mezőgazdaság és az európai gazdák jövőjét, de tudjuk, ki áll emögött: az Európai Néppárt, az Európai Bizottság és Friedrich Merz német kancellár”.

„Ő az az ember, akivel Magyar Péter és a Tisza Párt delegációja Münchenben egyeztetett” – fűzte hozzá.

„A Tisza Párt sem akkor sem, azóta sem állt ki a magyar mezőgazdaság és a magyar gazdák mellett, de ez nem is meglepő egy olyan párttól, amelyet pontosan azért hoztak létre, hogy mindenben azt tegye, amit Brüsszelből és Berlinből diktálnak neki ”

– hangsúlyozta a közösségi oldalán elérhető videóban Bóka János.

Kiemelt kép: Gazdák tüntetnek a Mercosur-megállapodás ellen (Fotó: MTI/EPA/EFE/Fernando Villar)