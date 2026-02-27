Az Amnesty a Medián számai alapján konkrét tervekkel készül a Tisza kétharmadra

A külföldről finanszírozott NGO-k egyre nyíltabban közelednek Magyar Péterékhez, a Tisza Párt mögött kibontakozó NGO-hálózat és külföldi érdekek összehangolt támadása a magyar szuverenitás ellen – így foglalható össze az elmúlt napok fejleménye, amelyek egyértelműen mutatják: a baloldali-liberális erők nem pusztán választási kampányt folytatnak, hanem egy előre kidolgozott, külföldi finanszírozású tervet valósítanak meg a nemzeti intézményrendszer gyökeres átalakítására.

A Medián legfrissebb, a HVG megbízásából készült felmérése szerint a biztos pártválasztók körében a Tisza Párt 55–35%-kal vezet a Fidesz előtt, ami 20 százalékpontos előnyt jelent. Ez az adat – amit a kormányközeli elemzők szerint manipulált, hiszen korábbi belső számok szerint is torzítottak a publikált eredményeken – tökéletesen illeszkedik abba a narratívába, amit a Tisza-kampány erőltet: a „rendszerváltozás” szükségessége. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint azonban a Medián lebukott: birtokába került egy dokumentum, amelyből kiderül, hogy a januári mérésnél a kutatóintézet meghamisította a saját számait. A nyilvánosságra hozott 40–33 százalékos Tisza–Fidesz-arány helyett valójában 36–36 százalékot mértek, azaz döntetlen állás volt, nem pedig Tisza-előny. Deák Dániel szerint ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra a rendszerváltás óta nem volt példa, és ez alapjaiban kérdőjelezi meg a Medián hitelességét, különösen a friss, óriási Tisza-előnyt mutató adatok fényében.

Rövid időn belül az Amnesty International – amely évtizedek óta a Nyílt Társadalom Alapítvány egyik kiemelt kedvezményezettje – a Medián Tisza 2/3-ot prognosztizáló felmérésére hivatkozva egy olyan listát tett közzé, amely gyakorlatilag Magyar Péterék programjának egyfajta lenyomata. Követeléseik között szerepel:

Az Alkotmánybíróság „függetlenítése” pártok általi kvótás jelöléssel (ami valójában a jelenlegi nemzeti irányultságú testület gyengítése lenne),

A tüntetési jog korlátlan kiterjesztése (beleértve a jelenlegi közrendvédelmi szabályok eltörlését),

A hajléktalanok, migránsok és LMBTQ-kisebbségek jogainak alkotmányos szintű megerősítése (azaz a hagyományos családmodell és nemzeti szuverenitás további aláásása),

Az Isztambuli egyezmény ratifikálása és a „nők elleni erőszak” elleni nemzetközi kötelezettségek erősítése (ami a genderideológia további behozatalát jelentené).

Ez nem véletlen egybeesés: az Amnesty régóta Soros-finanszírozott szervezet, és tevékenysége egybehangzik a Tisza azon törekvésével, hogy Brüsszel és a liberális NGO-k érdekeit helyezze a magyar szuverenitás és nemzeti identitás elé.

Összességében világos a kép: a Tisza Párt nem önálló politikai erő, hanem egy külföldi finanszírozású NGO-hálózat által támogatott projekt, amelynek célja a 2010 óta felépített nemzeti szuverenitás lebontása. Ha kétharmadhoz jutnának, nem csupán kormányváltás, hanem alkotmányos puccs történne: az Alkotmánybíróság, az igazságszolgáltatás, a családpolitika és a közrend gyökeres átalakítása Brüsszel és a liberális NGO-k diktálta módon.

Kiemelt kép: Hann Endre, a Medián közvélemény-kutató intézet vezetője (Fotó: MTI/Beliczay László)