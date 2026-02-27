A svédek védték meg Malmönél az orosz dróntól a francia anyahajót

A régió tengeri biztonságának megerősítése és a tengeralattjáró-infrastruktúra elleni fenyegetések elrettentése – ez lenne az az Öresund-szorosba érkezett Charles de Gaulle repülőgép-hordozó anyahajó feladata. Mégis a svéd fegyveres erőknek kellett közbeavatkozniuk, hogy semlegesítsenek egy orosz drónt, amely a francia anyahajó felé tartott.

Semlegesítettek egy orosz drónt, amely a Svédországban kikötött Charles de Gaulle francia repülőgép-hordozó felé tartott – számolt be a Fox News amerikai hírcsatorna. Jelentések szerint a svéd fegyveres erők február 25-én semlegesítettek egy feltételezett orosz drónt, miközben az egy Malmőben kikötött francia nukleáris repülőgép-hordozóhoz közeledett egy nagyobb NATO-gyakorlat során.

A Russian drone flew straight toward France’s flagship aircraft carrier, Charles de Gaulle, while it was sitting in Malmö, and Sweden responded the modern way: they did not fire a shot, they turned the air hostile. According to SVT, the drone was launched from a Russian vessel… pic.twitter.com/iyVW7T0kh2 — Gandalv (@Microinteracti1) February 26, 2026

A sebezhető óriás és az apró szerkezet

A Charles de Gaulle hadihajó, a francia haditengerészet zászlóshajója, a La Fayette 26 misszió részeként látogatott a dél-svédországi kikötőbe. A francia repülőgép-hordozó,

a francia hadiflotta zászlóshajója most először kötött ki Svédországban.

Ez a misszió politikai és operatív jelzésként is szolgál. A francia védelmi attasé szerint a cél a régió tengeri biztonságának megerősítése az egyik célja Charles de Gaulle megjelenésének – közölte a BFMTV.

A francia hírtelevízió információi szerint A Charles de Gaulle január 27-én indult el Toulonból, részt vett az Orion 26 gyakorlaton, és májusig folytatja Lafayette 26 küldetését az Atlanti-óceán északi részén.

A bevetés során a francia haditengerészeti különítmény hozzájárul a Baltic Sentry misszióhoz, amely a NATO balti-tengeri missziója, és amelynek célja a Moszkvának tulajdonított kábelvágások után a tengeralattjáró-infrastruktúra miatti fenyegetések elrettentése.

🚨 JUST IN: In a highly provocative act, a Russian drone was launched from a nearby Russian ship toward the French aircraft carrier Charles de Gaulle, currently docked in Malmö, Sweden, during NATO exercises. Swedish forces jammed the drone, causing it to crash into the sea. pic.twitter.com/hgeYpub1AI — WORLD NEWS (@_MAGA_NEWS_) February 26, 2026

A különítmény magában foglalja a repülőgép-hordozót és annak repülőgépeit, valamint kísérő- és támogató hajóit:

fregattokat, egy ellátóhajót és egy támadó tengeralattjárót.

Ez az egyesített erő katonai képességein túl stratégiai és diplomáciai kommunikációs eszközként is szolgál – teszi hozzá a BFMTV.

Kérdéses viszont, milyen „diplomáciai kommunikációs” üzenetet hordoz, hogy február 25-én a svéd erők észlelték és hatástalanították azt az orosz drónt, amely a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó felé tartott.

A kikötőben érte a támadás

A drónbiztonsági incidens akkor történt, amikor a anyahajó kikötőben volt, ami az SVT svéd tévéadó szerint rávilágít az orosz dróntevékenységgel kapcsolatos, növekvő aggodalmakra a kritikus nyugati katonai eszközök közelében.

Az incidens mindössze néhány órával azután történt, hogy Lengyelország éjszaka vadászgépeket küldött az Ukrajna feletti újabb orosz csapáshullámra válaszul , ami a jelentések szerint fokozta a feszültséget Moszkva és a NATO között.

A svéd tévéadó jelentése szerint

a drónt egy közeli orosz hajóról indították, és az már a repülőgép-hordozó irányában haladt,

mire a svéd erők észlelték az eszközt. „A svéd haditengerészet egyik hajója egy gyanús drónt észlelt az Öresundnál folytatott tengeri járőrözés során” – áll a svéd fegyveres erők közleményében.

Российский дрон шпионил за французским атомным авианосцем «Шарль де Голль», который прибыл в Швецию на учения НАТОhttps://t.co/Xrq7GYUIfg pic.twitter.com/lyGGGuUtf5 — Зеркало | Новости (@zerkalo_io) February 27, 2026

Orosz hadihajó a közelben

„A megfigyeléssel összefüggésben

a svéd fegyveres erők ellenintézkedéseket tettek a feltételezett drón működésének megzavarására.

Ezt követően megszakadt a kapcsolat a drónnal” – áll a közleményben. Egyelőre nem világos, hogy a drón visszatért-e az orosz hajóra, vagy a tengerbe zuhant, miután megzavarták a repülését.

Big news from France. Macron has announced the decision to build a new nuclear aircraft carrier named PA-NG. It will be one of the largest aircraft carriers in the world & France will remain the only other country apart from the USA to have a nuclear-powered aircraft carrier pic.twitter.com/qOnAMb7Y8g — Visegrád 24 (@visegrad24) December 22, 2025



Pål Jonson svéd védelmi miniszter csütörtökön az SVT-nek azt nyilatkozta, hogy a drón „valószínűleg Oroszországból származott, mivel a történtek idején egy orosz katonai hajó tartózkodott a közvetlen közelben” – írja a Le Monde.

Franciaország 2038-ra kívánja megépíteni új repülőgép-hordozó anyahajóját, amely fölváltaná a 2001-ben szolgálatba állított anyahajót, amely egyelőre Európa egyetlen nukleáris meghajtású repülőgép-hordozója.

Kiemelt kép: A Charles De Gaulle francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó elindul a dél-franciaországi Toulon haditengerészeti támaszpontjáról 2015. november 18-án (Fotó: MTI/AP/Lionel Cironneau)