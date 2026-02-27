Műsorújság
A svédek védték meg Malmönél az orosz dróntól a francia anyahajót

Szerző: Udvardy Zoltán
2026.02.27. 11:00

A régió tengeri biztonságának megerősítése és a tengeralattjáró-infrastruktúra elleni fenyegetések elrettentése – ez lenne az az Öresund-szorosba érkezett Charles de Gaulle repülőgép-hordozó anyahajó feladata. Mégis a svéd fegyveres erőknek kellett közbeavatkozniuk, hogy semlegesítsenek egy orosz drónt, amely a francia anyahajó felé tartott.

Semlegesítettek egy orosz drónt, amely a Svédországban kikötött Charles de Gaulle francia repülőgép-hordozó felé tartott – számolt be a Fox News amerikai hírcsatorna. Jelentések szerint a svéd fegyveres erők február 25-én semlegesítettek egy feltételezett orosz drónt, miközben az egy Malmőben kikötött francia nukleáris repülőgép-hordozóhoz közeledett egy nagyobb NATO-gyakorlat során.

A sebezhető óriás és az apró szerkezet

A Charles de Gaulle hadihajó, a francia haditengerészet zászlóshajója, a La Fayette 26 misszió részeként látogatott a dél-svédországi kikötőbe. A francia repülőgép-hordozó,

a francia hadiflotta zászlóshajója most először kötött ki Svédországban.

Ez a misszió politikai és operatív jelzésként is szolgál. A francia védelmi attasé szerint a cél a régió tengeri biztonságának megerősítése az egyik célja Charles de Gaulle megjelenésének – közölte a BFMTV.

A francia hírtelevízió információi szerint A Charles de Gaulle január 27-én indult el Toulonból, részt vett az Orion 26 gyakorlaton, és májusig folytatja Lafayette 26 küldetését az Atlanti-óceán északi részén.

A bevetés során a francia haditengerészeti különítmény hozzájárul a Baltic Sentry misszióhoz, amely a NATO balti-tengeri missziója, és amelynek célja a Moszkvának tulajdonított kábelvágások után a tengeralattjáró-infrastruktúra miatti fenyegetések elrettentése.

A különítmény magában foglalja a repülőgép-hordozót és annak repülőgépeit, valamint kísérő- és támogató hajóit:

fregattokat, egy ellátóhajót és egy támadó tengeralattjárót.

Ez az egyesített erő katonai képességein túl stratégiai és diplomáciai kommunikációs eszközként is szolgál – teszi hozzá a BFMTV.

Kérdéses viszont, milyen „diplomáciai kommunikációs” üzenetet hordoz, hogy február 25-én a svéd erők észlelték és hatástalanították azt az orosz drónt, amely a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó felé tartott.

A kikötőben érte a támadás

A drónbiztonsági incidens akkor történt, amikor a anyahajó kikötőben volt, ami az SVT svéd tévéadó szerint rávilágít az orosz dróntevékenységgel kapcsolatos, növekvő aggodalmakra a kritikus nyugati katonai eszközök közelében.

Az incidens mindössze néhány órával azután történt, hogy Lengyelország éjszaka vadászgépeket küldött az Ukrajna feletti újabb orosz csapáshullámra válaszul , ami a jelentések szerint fokozta a feszültséget Moszkva és a NATO között.

A svéd tévéadó jelentése szerint

a drónt egy közeli orosz hajóról indították, és az már a repülőgép-hordozó irányában haladt,

mire a svéd erők észlelték az eszközt. „A svéd haditengerészet egyik hajója egy gyanús drónt észlelt az Öresundnál folytatott tengeri járőrözés során” – áll a svéd fegyveres erők közleményében.

Orosz hadihajó a közelben

„A megfigyeléssel összefüggésben

a svéd fegyveres erők ellenintézkedéseket tettek a feltételezett drón működésének megzavarására.

Ezt követően megszakadt a kapcsolat a drónnal” – áll a közleményben. Egyelőre nem világos, hogy a drón visszatért-e az orosz hajóra, vagy a tengerbe zuhant, miután megzavarták a repülését.


Pål Jonson svéd védelmi miniszter csütörtökön az SVT-nek azt nyilatkozta, hogy a drón „valószínűleg Oroszországból származott, mivel a történtek idején egy orosz katonai hajó tartózkodott a közvetlen közelben” – írja a Le Monde.

Franciaország 2038-ra kívánja megépíteni új repülőgép-hordozó anyahajóját, amely fölváltaná a 2001-ben szolgálatba állított anyahajót, amely egyelőre Európa egyetlen nukleáris meghajtású repülőgép-hordozója.

Kiemelt kép: A Charles De Gaulle francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó elindul a dél-franciaországi Toulon haditengerészeti támaszpontjáról 2015. november 18-án (Fotó: MTI/AP/Lionel Cironneau)

