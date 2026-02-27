A Mercosur-megállapodást úgy hajtják végre, hogy az Európai Parlament nem hagyta azt jóvá, sőt az ügyet bíróságra vitte - emlékeztetett Dömötör Csaba

A Mercosur-megállapodást úgy hajtják végre, hogy az Európai Parlament (EP) nem hagyta azt jóvá, sőt az ügyet bíróságra vitte – hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, az EP fideszes képviselője a Facebookon közzétett bejegyzésében, reagálva Ursula von der Leyen bejelentésére, miszerint az Európai Bizottság megkezdi a megállapodás ideiglenes alkalmazását.

Dömötör hozzátette: Manfred Weber – a fideszes képviselő fogalmazása szerint „Magyar Péter frakciós főnöke” – már üdvözölte is a döntést azzal, hogy „tisztelet Uruguaynak és Argentínának”.

A fideszes EP-képviselő úgy fogalmazott: Dél-Amerikának megadják a tiszteletet, az európai gazdák tiltakozását viszont – tüntetések sorozata után is – félresöprik. Állítása szerint a gazdáknak kevesebb támogatásból kell majd versenyezniük a világ legnagyobb agrárcégeivel.

„Az, amit művelnek, célzott merénylet az európai mezőgazdaság ellen” – írta, hozzátéve: szerinte nincs annyi „pózolós kép”, amellyel Magyar Péter el tudná fedni, hogy ezt mindvégig a saját frakciója erőltette.

Győri Enikő, a Fidesz uniós parlamenti képviselője Facebook-bejegyzésében azt írta: az Európai Bizottság végleg cserbenhagyja a gazdákat és letér a demokrácia útjáról. Közölte: miután Argentína és Uruguay törvényhozása jóváhagyta az EU-Mercosur megállapodást, sejteni lehetett, hogy az Európai Bizottság bejelenti a megállapodás kereskedelmi részének ideiglenes alkalmazását.

Győri Enikő szerint azzal, hogy az Európai Bizottság nem várja meg az Európai Parlament állásfoglalását, teljes mértékben szembemegy a szerződésekben lefektetett eljárással. Úgy fogalmazott:

az Európai Bizottság letért a demokratikus útról és jogi kiskapukon közlekedik. Hozzátette: a bizottság nem veszi figyelembe az Európai Parlament januárban megfogalmazott aggályait, amelyek alapján a megállapodást az Európai Unió Bírósága elé terjesztették, ezért a transzparencia jegyében illett volna megvárni a bíróság álláspontját.

„Röviden: az Európai Bizottság nem tiszteli sem az uniós jogrendszert, sem a demokratikus eljárásokat. A gazdák pedig feketén-fehéren megkapták: aggodalmaik nem számítanak” – fogalmazott a fideszes EP-képviselő.

Álláspontja szerint a termelőknek kevesebb pénzből, nagyobb és tisztességtelen versenyben, eltérő feltételek mellett kellene gazdálkodniuk. Úgy vélte: Ukrajna és más külső országok fontosabbak, mint azok, akik a magas minőségű európai élelmiszert megtermelik.

Győri Enikő hozzátette: az európai gazdák a Patriótákra továbbra is számíthatnak, és a jövőben is küzdeni fognak értük. Megfogalmazása szerint „most már látszik: csak ránk számíthatnak”.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselõje – MTI/Katona Tibor