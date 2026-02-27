A magyarok összezárnak Zelenszkij ellen: elutasítják az ukrán olajblokádot – derül ki a Századvég új kutatásából

A magyarok nagy többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán vezetés politikai okokból szabotálja a Barátság vezeték újraindítását és ezzel akadályozza hazánk olajellátását. Csaknem kétharmaduk nem ért egyet az orosz energia kitiltására vonatkozó brüsszeli törekvéssel sem.

A Századvég új kutatásának eredményei alapján a magyar felnőtt lakosság 89 százaléka hallott arról, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket Magyarország és Szlovákia irányába, aminek következtében nem érkezik orosz kőolaj hazánkba.

A lépéssel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vélhetően üzemanyag-ellátási zavarokat és drasztikus áremelkedést próbál előidézni, hogy így beavatkozzon a magyar választásba és Ukrajna-barát kormányt juttasson hatalomra.

A politikai nyomásgyakorlási kísérlet jelentős ellenállást vált ki a magyarokból: a véleménnyel rendelkezők csaknem háromnegyede nem ért egyet a lépéssel.

Az olajblokáddal az ukrán vezetés megsértette az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodást, ezért az ügyben az Európai Bizottságnak be kellene avatkoznia Magyarország és Szlovákia oldalán. Brüsszel azonban ehelyett asszisztálni látszik Zelenszkij politikai akciójához, ami részben azzal magyarázható, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök még akkor is teljesen betiltaná az orosz energiahordozókat az EU-ban, ha az jelentős áremelkedéssel és ellátásbiztonsági kockázatokkal járna. A kutatásból kiderül, hogy a magyarok 62 százaléka nem ért egyet a brüsszeli törekvéssel.

Minden jel szerint a bizottság is befolyásolni akarja a magyarországi választások eredményét, mert abban bízik, hogy egy esetleges kormányváltással elhárulhat az akadály Ursula von der Leyen fő célkitűzéseinek megvalósítása előtt; azaz Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása, felfegyverzése, finanszírozása és az orosz energiahordozók betiltása is zöld utat kaphat.

Sokatmondó, hogy kiszivárgott információk alapján, Brüsszel azért április 15-re időzítheti az olajembargós javaslatának előterjesztését, mert abban bízik, hogy az új magyar kormánnyal könnyedén elfogadtathatja az intézkedést. A kutatás eredményei alapján, a magyarok átlátnak a szitán: kétharmaduk tisztában van azzal, hogy mire készül Ukrajna és Brüsszel, többségük számára pedig az is világos, hogy ehhez a magyar ellenzéket kívánják felhasználni.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Szergej Gric)