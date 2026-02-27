A Barátság vezetékkel az egyetlen probléma, hogy egyáltalán működött – jelentette ki az ukrán energiacég vezetője

A televíziós műsorban szó esett az Európai Bizottság és Ukrajna közötti egyeztetésekről, Brüsszel ugyanis sürgette Kijevet, hogy gyorsítsa fel a Barátság vezeték helyreállítását – írja a Magyar Nemzet.
Eközben Magyarország és Szlovákia már stratégiai készleteiből fedezi olajigényének egy részét. Orbán Viktor a helyzetre reagálva a közösségi oldalán közzétett videóbejegyzésében hangsúlyozta: „Magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítunk fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. Felszólítom Zelenszkij elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra.”
A miniszterelnök hozzátette, hogy a blokád nemcsak Magyarországot, hanem Szlovákiát is sújtja.
„Telefonon tárgyaltam Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével. Nemcsak Magyarország van olajblokád alatt, hanem Szlovákia is. A Barátság olajvezetéket Zelenszkij és Ukrajna blokkolja. Ez veszélyes nemcsak Magyarországra, hanem Szlovákiára is. Zelenszkijék azt állítják, hogy az olajvezeték újraindításának technikai, műszaki akadálya van. Szlovákia és Magyarország tudása szerint ez nem felel meg a valóságnak, semmilyen műszaki-technikai akadály nem áll fönn, kizárólag politikai okokból zárták el a vezetéket” – mondta.
A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy
Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.
A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:
-
Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!
-
Nem Ukrajna tízéves támogatására!
-
Nem a rezsiárak emelkedésére!
Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.
„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”
– fogalmazott.
A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.
