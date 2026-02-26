Washington bejelentette: fokozzák a nyomást Moszkván, nem vezetnek be szankciókat Ukrajna ellen

Az amerikai külügyminiszter szerint Washington nem vezet be szankciókat Ukrajna ellen és nem ad el fegyvereket Oroszországnak, miközben tovább erősíti a nyomást Moszkván. A Trump-adminisztráció szerepét pedig kulcsfontosságúnak tartja az esetleges béketárgyalások előmozdításában.

Az Egyesült Államok nem tervez szankciókat bevezetni Ukrajna ellen, és nem értékesít fegyvereket Oroszországnak – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Unian beszámolója szerint, amikor arról kérdezték, mikor fokozza Washington a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre.

Rubio hangsúlyozta: a Trump-adminisztráció már most is erősíti a Moszkvára nehezedő nyomást.

Példaként említette, hogy az elnök az elmúlt év végén további szankciókat vezetett be az orosz állami olajvállalattal, a Rosznyeft-tel szemben. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok továbbra is fegyvereket ad el Ukrajnának, ugyanakkor

„nem adunk el fegyvert Oroszországnak, és nem vezetünk be szankciókat Ukrajna ellen”.

Kapcsolódó tartalom Hadiüzemekre és energetikai létesítményekre mért csapásokról számolt be az orosz védelmi minisztérium A támadást a tárca válasznak minősítette az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán „terrortámadásokra”.

A külügyminiszter szerint az amerikai elnök úgy látja, hogy jelenleg ő az egyetlen olyan világvezető, akinek reális esélye van a háborúban álló felek tárgyalóasztalhoz ültetésére.

„Egy ilyen szörnyű háborúban rendkívül fontos, hogy megőrizzük ezt a pozíciót, és nem akarjuk elveszíteni, mert ha lemondunk róla vagy bezárkózunk, akkor ki csinálja majd meg helyettünk? Az ENSZ vagy az EU nem fogja megtenni. Az oroszok velük szóba sem állnak. Ezért nem akarunk lemondani erről – tudjuk, hogy az ukrajnai háborúnak végső soron nincs katonai megoldása. Ezt a háborút tárgyalások útján kell rendezni, és jelenleg mi vagyunk az egyetlen ország a világon, amely katalizátora lehet a tárgyalásoknak. Ha lemondunk erről a szerepről, senki más nem lesz képes betölteni” – hangsúlyozta Rubio.

Kiemelt kép: Marco Rubio (Fotó: MTI/EPA/Graeme Sloan)