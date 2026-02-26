Műsorújság
Volodimir Zelenszkij telefonon egyeztetett Donald Trumppal a mai béketárgyalásról

2026.02.26. 09:18

Az amerikai és ukrán delegációk február 26-án esedékes genfi tanácskozását vitatta meg telefonon Donald Trump amerikai elnökkel szerda este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Kényszersozás miatt meghalt egy 55 éves férfi, három toborzótisztet letartóztattak. Legalább 6 ember megsebesült Zaporizzsjában, amikor támadás érte a nagyvárost csütörtökre virradó éjszaka. A hirado.hu hírei az orosz–ukrán háborúról.

Koponyatörés és agyi ödéma: ezt állapították meg a kényszersorozásban meghalt ukrán férfinél

Nyilvánosságra hozták az 55 éves, Dnyipro városában élő Oleg Leszin halálának okát. A férfi meggyilkolása miatt három hadkiegészítő (TCK) munkatársat őrizetbe vettek.

Legalább 6 ember megsebesült Zaporizzsjában, amikor támadás érte a nagyvárost csütörtökre virradó éjszaka.

Az ukrán katasztrófavédelem szerint öt helyszínre is kihívták a mentőket, valamint a tűzoltókra is szükség volt, miután több épület kigyulladt. Harkivot is támadták az oroszok, a második legnépesebb ukrán városban legalább 9-en megsebesültek. Krivij Rihet dróntámadás érte, és robbanásokat jelentettek Kijev közeléből is, Szumi térségét pedig cirkálórakétákkal támadták az oroszok.

Volodimir Zelenszkij telefonon egyeztetett Donald Trumppal a béketárgyalásokról

Az amerikai és ukrán delegációk február 26-án esedékes genfi tanácskozását vitatta meg telefonon Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a március elején esedékes háromoldalú, orosz-ukrán-amerikai megbeszéléseket – közölte szerdán este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en.

Ukrajnai törésvonal: így ütközik Trump béketerve az EU háborús stratégiájával

Az orosz–ukrán háború a nyugati világ egyik legélesebb stratégiai és politikai törésvonalává vált az elmúlt években. A fegyveres konfliktus kezelésében egyre látványosabb az eltérés az Egyesült Államokban erősödő békepárti irányvonala és az Európai Unió háborús logikája között. A vita most már nemcsak a harcok rendezéséről szól, hanem arról, hogy Brüsszel mekkora kockázatot hajlandó vállalni a saját politikai és stratégiai céljai érdekében.
Fotó: MTI/AP/Ukrán 65. gépesített dandár/Andrij Andrijenko

„Szlovákia nem Ukrajna szolgája” – jelentette ki Robert Fico, válaszul a kijevi olajblokádra

Szlovákia nem zárja ki további intézkedések megtételét Ukrajnával szemben, miután Kijev nem állította helyre az orosz kőolaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Pozsonynak joga van az általa megvásárolt olajhoz, és a kormány kész megvédeni az ország energiaellátását.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a floridai Palm Beachben lévő Mar-a-Lago elnöki rezidencián tartott sajtóértekezletük előtt 2025. december 28-án (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)

