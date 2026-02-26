Volodimir Zelenszkij telefonon egyeztetett Donald Trumppal a mai béketárgyalásról

Az amerikai és ukrán delegációk február 26-án esedékes genfi tanácskozását vitatta meg telefonon Donald Trump amerikai elnökkel szerda este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Kényszersozás miatt meghalt egy 55 éves férfi, három toborzótisztet letartóztattak. Legalább 6 ember megsebesült Zaporizzsjában, amikor támadás érte a nagyvárost csütörtökre virradó éjszaka. A hirado.hu hírei az orosz–ukrán háborúról.

Koponyatörés és agyi ödéma: ezt állapították meg a kényszersorozásban meghalt ukrán férfinél

Nyilvánosságra hozták az 55 éves, Dnyipro városában élő Oleg Leszin halálának okát. A férfi meggyilkolása miatt három hadkiegészítő (TCK) munkatársat őrizetbe vettek.

Legalább 6 ember megsebesült Zaporizzsjában, amikor támadás érte a nagyvárost csütörtökre virradó éjszaka. Az ukrán katasztrófavédelem szerint öt helyszínre is kihívták a mentőket, valamint a tűzoltókra is szükség volt, miután több épület kigyulladt. Harkivot is támadták az oroszok, a második legnépesebb ukrán városban legalább 9-en megsebesültek. Krivij Rihet dróntámadás érte, és robbanásokat jelentettek Kijev közeléből is, Szumi térségét pedig cirkálórakétákkal támadták az oroszok.

Pusztító légicsapásokat mért ukrán nagyvárosokra az orosz hadsereg

Volodimir Zelenszkij telefonon egyeztetett Donald Trumppal a béketárgyalásokról

Az amerikai és ukrán delegációk február 26-án esedékes genfi tanácskozását vitatta meg telefonon Donald Trump amerikai elnökkel, valamint a március elején esedékes háromoldalú, orosz-ukrán-amerikai megbeszéléseket – közölte szerdán este Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en.

Ukrajnai törésvonal: így ütközik Trump béketerve az EU háborús stratégiájával

Az orosz–ukrán háború a nyugati világ egyik legélesebb stratégiai és politikai törésvonalává vált az elmúlt években. A fegyveres konfliktus kezelésében egyre látványosabb az eltérés az Egyesült Államokban erősödő békepárti irányvonala és az Európai Unió háborús logikája között. A vita most már nemcsak a harcok rendezéséről szól, hanem arról, hogy Brüsszel mekkora kockázatot hajlandó vállalni a saját politikai és stratégiai céljai érdekében.

„Szlovákia nem Ukrajna szolgája” – jelentette ki Robert Fico, válaszul a kijevi olajblokádra

Szlovákia nem zárja ki további intézkedések megtételét Ukrajnával szemben, miután Kijev nem állította helyre az orosz kőolaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Pozsonynak joga van az általa megvásárolt olajhoz, és a kormány kész megvédeni az ország energiaellátását.

