Volodimir Zelenszkij telefonon egyeztetett Donald Trumppal a mai béketárgyalásról

Koponyatörés és agyi ödéma: ezt állapították meg a kényszersorozásban meghalt ukrán férfinél
Nyilvánosságra hozták az 55 éves, Dnyipro városában élő Oleg Leszin halálának okát. A férfi meggyilkolása miatt három hadkiegészítő (TCK) munkatársat őrizetbe vettek.
Legalább 6 ember megsebesült Zaporizzsjában, amikor támadás érte a nagyvárost csütörtökre virradó éjszaka.
Az ukrán katasztrófavédelem szerint öt helyszínre is kihívták a mentőket, valamint a tűzoltókra is szükség volt, miután több épület kigyulladt. Harkivot is támadták az oroszok, a második legnépesebb ukrán városban legalább 9-en megsebesültek. Krivij Rihet dróntámadás érte, és robbanásokat jelentettek Kijev közeléből is, Szumi térségét pedig cirkálórakétákkal támadták az oroszok.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezet fog a floridai Palm Beachben lévő Mar-a-Lago elnöki rezidencián tartott sajtóértekezletük előtt 2025. december 28-án (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)