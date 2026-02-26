Vérpezsdítő dallamokkal érkezik a Gypo Circus x Szirota Jennifer nyereménylemeze

Nyolcdalos albummal jelentkeznek A Dal 2025 közönségkedvenc produkciójának előadói. A lemezkészítésre a közmédia biztosította a lehetőséget a dalverseny főnyereményeként. A Gypo Circus x Szirota Jennifer hétről hétre mutatja majd be legújabb zeneszámait a Szélrózsa című albumáról. A február 26-án megjelent első felvétel azonban nem is lehetne más, mint a győztes Szél úgy beszél… című dal Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával felvett nagyzenekari változata.

Tavaly a Szél úgy beszél… című dal lett Magyarország egyetlen dalversenyének győztese, így a Gypo Circus x Szirota Jennifer kapta a főnyereménnyel járó albumkészítési lehetőséget. A zenekar harmadik nagylemeze közösségi alkotómunkában, nyolc zenész kreativitásának és muzikalitásának gyümölcseként született meg. „A színes dalcsokor egyszerre balkáni és urbánus, autentikus és modern, szertelen és komoly, mulatós és merengős” – árulta el Velcsev Dejanov Kosta. Az énekes-gitáros hozzátette: a két énekes mellett az egyedi hangzás fontos része a szólóhangszerek – hegedű, dob, klarinét, tangóharmonika, elektromos-, akusztikus- és basszusgitár, valamint basszprím tambura – merész szerepeltetése, amelyek elevenné és sodróvá varázsolják a kompozíciókat. A fülbemászó dallamok egyenesen a hallgató szívét célozzák meg, az együttesre jellemző pörgős és táncra hívó ritmusokkal.

A Gypo Circus x Szirota Jennifer formáció egyik érdekessége, hogy bárhová mennek koncertezni a világban, a szélrózsa minden irányából indulnak a közös zenélésre. Erre is utal a nyereménylemez címe a dalválasztó 2025-ös évadának győztes produkciója mellett: „Mindannyian szívesen gondolunk erre a szerzeményünkre, hiszen ez tette lehetővé, hogy az új album elkészüljön: a Szélrózsa lemez voltaképpen a Szél úgy beszél… zenei kibontása” – mondta a zenész. A megjelenések sorát ez a dal nyitotta az ismert zenemegosztó oldalakon február 26-án. A felvételen a világhírű Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara is közreműködött. A következő hetekben a hazai könnyűzene hét új Gypo Circus x Szirota Jennifer dallal gazdagodik, hiszen hétről-hétre egy-egy újdonságot ismerhet meg a közönség, a többi között az utazásról, készülődésről, koncertezésről szóló Karavánt, amelyet az élő showműsor élménye ihletett.

Szirota Jenniferrel A Dal 2026 közösségi felületein is találkozhatnak. Az énekes a dalverseny színfalai mögé kalauzolja a nézőket, exkluzív tartalmakkal: műhelytitkokkal, érdekességekkel jelentkezik. A szombati adásban még tíz dal vár a bemutatkozásra, ezt követően az elődöntőben mérettetik meg a mezőny harminc produkciója. A daloknak a zsűri által kijelölt új stílusban kell visszatérni a színpadra. Az átdolgozásokban a mesterek, a hazai könnyűzene ismert és elismert előadói segítik a fellépőket. A showműsor március 28-i döntőjében pedig ismét színpadra áll a Gypo Circus x Szirota Jennifer, és újra felcsendül a tavalyi nyertes sláger, valamint az új dalokból is ízelítőt adnak.

Fotó: MTI/Illyés Tibor