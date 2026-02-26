Ukrán ombudsman: a háború miatt több mint 90 ezer embert tartanak nyilván eltűnként

Ukrajnában több mint 90 ezer embert tartanak számon eltűntként, vannak köztük civilek és katonák is egyaránt – közölte Artur Dobroszerdov, az eltűntek ügyeivel foglalkozó biztos csütörtökön.

Az ombudsman hozzátette, hogy az eltűntek száma az információk pontosítása és az azonosítási eljárások lefolytatása során változhat.

Jurij Ihnat, a légierő szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy februárban Moszkva a kétszeresére növelte az Ukrajna elleni tömeges, kombinált csapások számát. Kiemelte, hogy februárban már hetedik alkalommal intézett Oroszország masszív légicsapást ukrán települések és az energetikai infrastruktúra ellen, amivel „gyakorlatilag elérte az előző két hónap mennyiségét a támadások számát tekintve”.

„Vagyis februárban kétszer annyi tömeges rakéta- és dróntámadást hajtott végre az ellenség, mint decemberben és januárban együttvéve”

– tette hozzá a szóvivő.

Az ukrán légvédelemnek az éjjeli munkájáról szólva Ihnat kiemelte, hogy a manőverező robotrepülőgépek és a légi indítású rakéták esetében száz százalékos volt a lelövési arány. Ezeket a rakétákat elfogták. A műveletekben vadászgépek, köztük nyugati gyártmányú F-16-osok, valamint légvédelmi rakétarendszerek vettek részt, mondta, hangsúlyozva, hogy a repülőgépeknek és a légvédelmi rendszereknek rakétákra van szükségük, mivel az ilyen intenzív ellenséges támadások során jelentős a felhasználás. Hozzáfűzte, hogy tizenegy ballisztikus rakétából négy ellen is sikerült fellépni, ugyanakkor öt becsapódást rögzítettek. Egyelőre vizsgálják, hogy mi történt a további két ilyen rakétával.

Olekszij Kuleba ukrán területfejlesztési miniszter a csütörtökre virradóra Ukrajna több térsége ellen végrehajtott kombinált légicsapással kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Oroszország tudatosan olyan létesítményeket támad, amelyektől az emberek mindennapi élete függ: a fűtést, az áramellátást és a vízellátást.

„Ez célzott terror a békés lakosság ellen. Valamennyi illetékes szolgálat megerősített üzemmódban dolgozik, hogy a lehető leghamarabb helyreállítsák az életfenntartó rendszerek működését ott, ahol erre szükség van”

– ígérte a tárcavezető.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala a Telegramon közölte, hogy az orosz csapatok tüzérségi csapást mértek egy mecsetre Herszon városában, a támadás következtében betörtek az ablakok, megrongálódott a homlokzat és a belső helyiségek is. A hivatal hangsúlyozta, hogy még a „muszlimok számára szent ramadán hónapban is az oroszok nyíltan bizonyítják: számukra semmilyen vallási érték nem létezik.”

Kiemelt kép forrása: MTI/AP/Szergej Gric