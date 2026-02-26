Új területen hódítana Cristiano Ronaldo, megszólalt a részletekről az ötszörös aranylabdás

Az MTI híradása szerint a portugál csatár, aki a Real Madrid légiósaként kilenc éven keresztül futballozott Spanyolországban, a CR7 Sports nevű cégén keresztül fektetett be az egyesületbe.
„Az Almería erős alapokkal és egyértelmű növekedési potenciállal rendelkező klub, és szeretnék együttműködni a vezetőséggel, hogy támogassam a növekedés új szakaszában”
– mondta a 226-szoros portugál válogatott a klub által megosztott nyilatkozatban.
Az egyesület 2024-ben kiesett a spanyol élvonalból, tavaly pedig a szaúdi székhelyű SMC Group tulajdonába került. A felek nem hozták nyilvánosságra az üzlet pénzügyi feltételeit. Az Almería jelenleg a harmadik helyen áll a spanyol másodosztályban.
Kiemelt kép: A portugál Cristiano Ronaldo ünnepel a bajnoki trófeával a labdarúgó Nemzetek Ligája döntőjében játszott Portugália-Spanyolország mérkőzést követő eredményhirdetésen a müncheni Allianz Arénában 2025. június 8-án (Fotó: MTI/AP/Martin Meissner)