Tűz ütött ki a budapesti Astoriánál, ötszáz embernek kellett elhagynia az épületet – VIDEÓ

Tüzet okozott csütörtökön egy kigyulladt elszívóberendezés Budapesten, a VIII. kerületi Rákóczi úton lévő egyik vendéglátóhelyen, amely egy felsőoktatási intézmény épületének földszintjén, de attól függetlenül működik. A helyszínre a tűzoltókat is riasztani kellett.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint

az elszívó körül kialakult lángok átterjedtek a falsíkon futó szellőzőkéményre, amelyet végül eloltottak a fővárosi hivatásos tűzoltók.

A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A helyszínről több fotó és videó is megjelent a közösségi médiában.

Ötszáz embernek kellett távoznia egy épületből

Az ELTE Gazdaságtudományi Karának közeli épületét ötszáz embernek kellett elhagynia a tűz miatt, amely egész pontosan az Arch & Beans nevű vendéglátóhelyen ütött ki – írta az Index.

A katasztrófavédelmi kommüniké szerint az egységek átvizsgálták a Gazdaságtudományi Kar épületét, a munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)