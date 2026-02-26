Tűz ütött ki a budapesti Astoriánál, ötszáz embernek kellett elhagynia az épületet – VIDEÓ

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint
az elszívó körül kialakult lángok átterjedtek a falsíkon futó szellőzőkéményre, amelyet végül eloltottak a fővárosi hivatásos tűzoltók.
A munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A helyszínről több fotó és videó is megjelent a közösségi médiában.
Ötszáz embernek kellett távoznia egy épületből
Az ELTE Gazdaságtudományi Karának közeli épületét ötszáz embernek kellett elhagynia a tűz miatt, amely egész pontosan az Arch & Beans nevű vendéglátóhelyen ütött ki – írta az Index.
A katasztrófavédelmi kommüniké szerint az egységek átvizsgálták a Gazdaságtudományi Kar épületét, a munkálatokat a fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)