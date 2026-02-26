Tömegével érkeznek a katonai behívók Fehéroroszországban, a gyermekes férfiaknak is kiképzésre kell menni

Tömegesen kapnak katonai behívókat Fehéroroszország nyugati régióiból a férfiak. A hivatalos indoklás szerint ezek rendkívüli katonai tartalékos gyakorlatokra szólnak, azonban a jelenség jelentős visszhangot váltott ki a közösségi felületeken, ahol sokan bírálják, hogy a kiképzéseket sietve szervezik meg, és többgyermekes apákat is behívnak. A belarusz védelmi miniszter helyettese szerint a mozgósítás reakció a nyugati országok agresszív cselekedeteire.

Január 16-án Aljakszandr Lukasenka, Fehéroroszország elnöke, meglepetésszerű ellenőrzést jelentett be az ország fegyveres erőinél. A belarusz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a katonai egységek ellenőrzése jelenleg is tart.

Egy hónappal később, február 17-én a Belarusz Köztársaság védelmi minisztériuma közölte, hogy az átfogó ellenőrzés keretében tartalékos állományú katonák gyakorlatát is megszervezték. A tartalékosokat a nyugati hadműveleti parancsnokság alárendeltségébe tartozó alakulatokhoz és katonai egységekhez irányítják.

A hrodnai (Lengyelországgal határos fehérorosz város) városi és járási hadkiegészítő parancsnokság helyettes vezetője, Olekszandr Rovgacs elmondta: a tartalékos tisztek, zászlósok, altisztek és a legénységi állomány tagjai előzetes gyülekezési pontokon jelennek meg, ahol csoportokba osztják őket, majd a kijelölt katonai egységekhez irányítják a meghatározott ütemezés szerint. Hozzátette, hogy a tartalékosok megértéssel fogadják az intézkedéseket és motiváltak a feladatok végrehajtására.

Aggódnak a fehérorosz polgárok

Ennek ellenére a Suspilne szerkesztősége felhívta a figyelmet arra, hogy a közösségi médiában a katonai szolgálatra behívottak és családjaik nem ilyen lelkesek. A feleségek aktívan osztják meg, hogy milyen gyorsan küldik el férjeiket a gyülekezésre, anélkül, hogy lehetőséget adnának nekik a gondos felkészülésre, és hogy még a sokgyermekes szülőket is elviszik.

Egy hrodnai férfi, aki korábban a határőrizetben szolgált, és 2022 decemberében Lukasenkától kitüntetést kapott, közzétett egy fotót az idézéséről a következő felirattal: „Szinte minden ismerősünk kapott idézést… 5,5 év múlva újra szolgálni fogunk.”

🇧🇾 Mass conscription is taking place in the military departments in Belarus 🔹 In the city of Grodno and other western cities of Belarus, women are widely reporting urgent summons and men being „taken directly from their workplaces.” According to local women, men are taken for… pic.twitter.com/fF5DBI7ohe — Visioner (@visionergeo) February 20, 2026

Egy másik férfi Hrodnából arra a megjegyzésre, hogy ez egy szokásos éves gyűlés, így válaszolt a közösségi médiában:

„A szokásos az, amikor minden nyugodtan és időben zajlik, de amikor egy nap alatt több mint 4-5 ezer embert visznek el egyszerre, az már nem szokásos.”

Szintén a határ menti városból, egy szülési szabadságon lévő nő a pánik okaira vonatkozó kérdésre a következőt írta: „Mert oly sokakat visznek el. Sokgyermekes családfőket, ápolónőket. Hirtelen és nagy számban. Korábban is elvitték őket, de ehhez hasonló nem történt. És hirtelen valami szörnyűség fog történni, ezért van pánik.”

Reakció a nyugat-európai háborús készültségre

Február 19-én a belarusz védelmi minisztérium a Telegram-oldalán közzétette Valerij Revenk tábornok, a védelmi miniszter helyettesének a nyilatkozatát. Ravenk kijelentette, hogy

„operatív és harci felkészülési intézkedéseik elsősorban a nyugati országok agresszív retorikájához és cselekedeteihez kapcsolódnak, amelyek nyíltan kijelentették, hogy háborúra készülnek”.

„Ennek megfelelően mi is intézkedéseket hozunk a fegyveres erők felkészítésére az agresszió visszaszorítására. Minden nyílt, hozzáférhető és érthető, agresszív és támadó cselekmények nélkül készülünk az agresszió visszaszorítására” – nyilatkozta Revenko.

Revenko hozzátette, hogy Fehéroroszország nem növeli a fegyveres erők létszámát, de korszerű fegyverekkel szereli fel magát, amelyek lehetővé teszik a stratégiai visszatartó erő intézkedéseinek biztosítását.

Kiemelt kép forrása: X.com