Többtonnányi szemetet hoz a Tisza Magyarország felé Ukrajnából

Szerző: hirado.hu
2026.02.26. 08:53

Belföld

| Szerző: hirado.hu

A közösségi médiában olyan felvételek terjednek, amelyek tanúsága szerint a Tisza folyó jelenleg erősen megáradt, és a sodrás az ágak mellett nagy mennyiségű hulladékot szállít a magyar határ irányába – számolt be erről a Kiszo.net. A jelenség hátterében a gyors hóolvadást említik, amely a települések környékéről a folyóba mossa a felgyülemlett szemetet.

A Tisza szennyezése – különösen PET-palackokkal – régóta visszatérő probléma, amely elsősorban Kárpátalja felől érinti Magyarországot, és az árhullámok idején jelentősen felerősödik. A magyar hatóságok ilyenkor rendszeresen több ezer köbméternyi hulladékot gyűjtenek össze, a folyótisztításban pedig gépeket és speciális berendezéseket is bevetnek.

Oknyomozó beszámolók szerint a szennyezés fő forrásai az illegális hulladéklerakók, amelyek a térségben folyamatosan újratermelődnek.

Magyarország részéről régóta érkeznek panaszok a nagy mennyiségben beáramló hulladék miatt, különösen magas vízállás idején. 2021 első két hónapjában például mintegy 1500 köbméternyi szemetet regisztráltak.

Bár a szennyezés Kárpátaljáról és Románia területéről is származik, a környezetvédelmi hatóságok szerint nem minden hulladék kizárólag ukrán eredetű. A szakértők a probléma gyökerét a hegyvidéki térségekben hiányzó hatékony hulladékgazdálkodási rendszerben és az illegális szemétlerakásban látják, amely áradások idején torlaszokat képez a folyókban.

