Többtonnányi szemetet hoz a Tisza Magyarország felé Ukrajnából

A Tisza szennyezése – különösen PET-palackokkal – régóta visszatérő probléma, amely elsősorban Kárpátalja felől érinti Magyarországot, és az árhullámok idején jelentősen felerősödik. A magyar hatóságok ilyenkor rendszeresen több ezer köbméternyi hulladékot gyűjtenek össze, a folyótisztításban pedig gépeket és speciális berendezéseket is bevetnek.

Oknyomozó beszámolók szerint a szennyezés fő forrásai az illegális hulladéklerakók, amelyek a térségben folyamatosan újratermelődnek.

Magyarország részéről régóta érkeznek panaszok a nagy mennyiségben beáramló hulladék miatt, különösen magas vízállás idején. 2021 első két hónapjában például mintegy 1500 köbméternyi szemetet regisztráltak.

River #Tisza has been carrying waste from #Ukraine to #Hungary for over 15 years, due to gross negligence of Ukrainian authorities details: https://t.co/nlw3Fe8UR7 pic.twitter.com/XFjzoGmct0 — V4NA (@V4NA_news) February 25, 2021

Bár a szennyezés Kárpátaljáról és Románia területéről is származik, a környezetvédelmi hatóságok szerint nem minden hulladék kizárólag ukrán eredetű. A szakértők a probléma gyökerét a hegyvidéki térségekben hiányzó hatékony hulladékgazdálkodási rendszerben és az illegális szemétlerakásban látják, amely áradások idején torlaszokat képez a folyókban.

