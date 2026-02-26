Szuverenitásvédelmi Hivatal: Külföldről finanszírozott támadás készül a magyar választások eredménye ellen

Külföldről finanszírozott nyomásgyakorló szervezetek a magyar választások eredményének megkérdőjelezésére készülnek – közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták: a Szuverenitásvédelmi Hivatal által feltárt mintázatok és információk azt mutatják, hogy nemzetközi politikai nyomásgyakorló központokból koordinálják annak a dezinformációs műveletnek az előkészületeit, amelynek célja a magyarországi választás törvényességének megkérdőjelezése.

Elkezdték felépíteni a narratívát, amely a kormányt választási csalással vádolja,

és azt terjeszti, hogy vereség esetén sem adná át a hatalmat.

Hozzátették, a dezinformációs narratíva megalapozásában tevékenyen részt vesz a berlini Democracy Reporting International (DRI) és Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) nevű, javarészt Brüsszel által finanszírozott politikai nyomásgyakorló szervezet, valamint a hivatal korábbi jelentéseiben bemutatott The German Marshall Fund of the United States (GMF) is, mely szerint a magyar kormány „a választás napján széles körű szabálytalanságokat követhet el, hogy az eredményt a saját javára billentse” – áll a közleményben.

E szerint az akcióhoz

külföldről finanszírozott szervezetek aktivistákat toboroznak és képeznek ki.

Céljuk, hogy ezeket az aktivistákat mozgósítsák, ha a választás eredménye nem a finanszírozók vagy támogatók elvárásai szerint alakul.

„Szavazókörökből származó jelentésekkel, nemzetközi fórumokra szánt tanulmányokkal akarják a választás legitimitását megkérdőjelezni,

a nyomás fokozása érdekében pedig megkezdték a demonstrációk és zavargások előkészítését.

Ebben olyan, a mozgósításra és választási zavarkeltésre specializálódott szervezetekre támaszkodnak, mint a például a 2022-es választások idején is aktív 20K mozgalom” – fogalmaztak.

„A Szuverenitásvédelmi Hivatal felhívja a figyelmet, hogy

aki arra készül, hogy Magyarország alkotmányos rendjét erőszakkal vagy azzal fenyegetve megváltoztassa, az bűncselekményt követ el”

– áll a közleményben.

Kiemelt kép: Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a Hagyományok Házában 2025. június 24-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)