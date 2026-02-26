Szulák Andrea vallomása – külföldön formálódott mai önmagává

Mint ismert, pályája kezdetén évekig tánczenészként dolgozott Szulák Andrea: Anglia, Hollandia és Németország elit szórakozóhelyein lépett fel. Az ott töltött évek kovácsolták azzá az előadóművésszé, akit ma ismerünk – árulta el a Máté Péter-díjas énekes, színész, műsorvezető a Dankó Rádió Jó pihenést! című műsorában. Nádas György vendégeként Szulák Andrea őszintén beszélt arról, miért nem akart kezdetben a színjátszás világának része lenni, és hogyan találta meg önmagát a vendéglátós zenélés évei alatt.

„Soha semmi nem indult velem simán, csak gyorsan” – fogalmazott Szulák Andrea a Jó pihenést! című műsorban, visszaemlékezve arra, hogy még érettségi előtt állt, amikor sikerrel szerepelt az 1980-as Ballagás című filmben. Ekkor még kacérkodott a színészi pályával, mint fogalmazott: „picikét beleszimatoltam a lehetőségébe annak, hogy színésznő legyek, de visszariadtam”. Sokáig nem is foglalkoztatta ez az út, és inkább az éneklés felé fordult, mert úgy érezte, abban nagyobb a szabadsága.

Igazi fordulópontot pályája alakulásában a külföldi vendéglátós tapasztalat hozott, amikor táncdalénekesként lépett fel. Ezek az évek nemcsak szakmailag, hanem emberileg is meghatározóak voltak számára.

„Tulajdonképpen ott alakultam ki én. Az a Szulák Andrea, aki most itt ül, az ott formálódott. Ott tudtam meg, hogy valójában én ki és mi vagyok, mennyit bírok és érek”

– vallotta be a Dankó Rádió műsorában. Hozzátette, hogy a fizikai és lelki állóképesség próbája volt ez az időszak: estéről estére helytállni, alkalmazkodni, figyelni, tanulni, megedzette a fegyelem és a színpadi jelenlét következetes gyakorlása. „Ekkor tudtam mérlegre tenni a saját korlátaimat és a szabadságomat, és hihetetlenül hálás vagyok a sorsnak, hogy ez megadatott”.

A ’90-es években az egri táncdalfesztivál hozott számára országos ismertséget a Mi lesz velem című dallal, ám mire igazán beérhetett volna ebben a műfajban, a zenei világ már átalakulóban volt. Pályája egyik különleges fejezeteként tekint arra az időszakra, amikor a 90-es évek elején az új Neoton együttes énekesnője volt. Bevallotta, fontos tanulási időszak volt, tudta, hogy merész vállalkozás egy olyan ikonikus hangzásvilágba belépni, amelyet a közönség elsősorban Csepregi Éva személyéhez köt. Az átütő siker elmaradt, de nem tekint kudarcként erre az időszakra, hiszen a történetből barátság született, és hamarosan új irány következett: a filmslágerek magyar nyelvű feldolgozásai, amelyek már szélesebb körű népszerűséget hoztak számára. Majd érkezett életébe a fiatalon még félt színművészet, és ma már mindkét területen otthonosan mozog.

Szakmai pályája mellett Nádas György műsorában magánéletébe is betekintést engedett Szulák Andrea. Elmondta, édesanyjával bizalmas kapcsolatot ápolt, és hasonlóan őszinte viszonyra törekszik 19 éves lányával is. „Az egész világgal szemben kritikus, velem szemben is szerencsére. Nagyon jó meglátásai vannak, és sokban formál engem. Sokat köszönhetek neki, és remélem, hogy ez egy kicsit még frissen tart, olyan 20-30 évig” – fogalmazott Szulák Andrea. Úgy látja, lánya sokkal józanabbul látja a világot, mint amennyire ő ítélte meg hasonló korában.

A beszélgetés újrahallgatható a Médiaklikken.

Jó pihenést! – Nádas György reggeli műsora minden hétvégén 6 órától, érdekes vendégekkel, magyarnótákkal, operettekkel és örökzöld slágerekkel.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga