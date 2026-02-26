„Szlovákia nem Ukrajna szolgája” – jelentette ki Robert Fico, válaszul a kijevi olajblokádra

Szlovákia nem zárja ki további intézkedések megtételét Ukrajnával szemben, miután Kijev nem állította helyre az orosz kőolaj szállítását a Barátság kőolajvezetéken. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Pozsonynak joga van az általa megvásárolt olajhoz, és a kormány kész megvédeni az ország energiaellátását.

Fico hétfőn bejelentette, hogy Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott villamosenergia-segítséget, mivel az ország számára szükséges kőolaj szállítása a Barátság vezetéken keresztül nem állt helyre. Hozzátette, hogy a kormány további válaszlépésekre is kész, amennyiben az ukrán vezetés nem biztosítja a leszállítást. A szlovák kormányfő szerdai sajtótájékoztatóján, amelyet a TASR szlovák hírportál közvetített, hangsúlyozta: „Szlovákia nem Ukrajna szolgája.”

Fico nem részletezte, milyen konkrét intézkedéseket vezethet be, de biztosította a közvéleményt arról, hogy az ország készen áll azok megtételére.

A szlovák gazdasági minisztérium február 13-án jelezte, hogy az Oroszországból, Ukrajnán keresztül történő kőolajszállítás a Barátság vezetéken leállt. A tárca kezdetben arra számított, hogy a szállítás néhány napon belül helyreáll, azonban ez nem történt meg.

A kialakult helyzet miatt a szlovák kormány február 18-án válsághelyzetet hirdetett az olajhiány miatt.

A Slovnaft finomító, amely nagymértékben függ az orosz kőolajtól, az állami tartalékokból legfeljebb 250 ezer tonna kőolajat kap.

A szállítások újraindítása a Barátság vezetéken legkorábban márciusban várható – írja az Origo.

Egyezik a magyar és a szlovák álláspont

A szlovák hatóságok álláspontja szerint a Barátság vezeték műszakilag működőképes, és a szállítás leállítása az ukrán fél politikai döntése, amelynek célja az uniós csatlakozási folyamat támogatására gyakorolt nyomás.

A magyar kormány szintén ezt az álláspontot vallja. Magyarországra január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. A hivatalos kijevi álláspont szerint a rendszert ért orosz támadás és az azt követő műszaki problémák okozták a leállást, a magyar és a szlovák vezetés azonban úgy látja, hogy az ukrán fél politikai okokból késlelteti a javításokat. Egy volt ukrajnai titkosszolgálati vezető azóta nemrégiben elismerte, hogy Ukrajna tudatosan állította le az orosz olaj érkezését a két országba.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban kijelentette, hogy a vezeték leállítása az ukránok részéről egyértelmű politikai zsarolásnak tekinthető Magyarországgal szemben, aminek nyomán bejelentette az Ukrajnába irányuló dízelszállítások felfüggesztését, amelyhez később Szlovákia is csatlakozott.

A tárcavezető kiemelte, hogy akik ma blokkolják a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, azok ugyanazok, mint akik felrobbantották a kontinens biztos földgázellátását garantáló Északi Áramlat vezetéket – megerősítve ezzel Orbán Viktor miniszterelnök korábbi állítását.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország addig vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, és az újabb orosz szankciós csomagot, amíg helyre nem áll az olajszállítás a vezetéken keresztül. A magyar kormány csupán az áramszolgáltatás ügyében döntött eltérően Szlovákiához képest: míg Ficóék felfüggesztették az Ukrajnának nyújtott villamosenergia-segítséget, Magyarország ezt nem támogatta.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én (Fotó: MTI/EPA)