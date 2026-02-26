Szarajevó visszaállítaná Ferenc Ferdinánd és Zsófia első világháborús emlékművét

Visszaállítaná az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösének, Ferenc Ferdinándnak, valamint feleségének, Zsófiának az emlékművét a szarajevói városvezetés.

A boszniai főváros közgyűlése csütörtökön fogadta el a kezdeményezést,

amely szerint az emlékművet eredeti helyén, a Latin híd térségében állítanák vissza, ott, ahol 1919-es eltávolításáig állt.

A szobrot az első világháború lezárását és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megalakulását követően bontották le.

A városvezetés hangsúlyozta: a szarajevói merénylet nemcsak jelentős történelmi következményekkel bíró esemény volt, hanem egy hivatalos látogatáson tartózkodó házaspár tragikus meggyilkolása is 1914. június 28-án.

A kezdeményezésben ismertetett információk szerint az eredeti emlékmű egyes részei még ma is léteznek, ám szétszórtan: egy részük a Szarajevói Múzeumban, míg más darabok Trebinjében találhatók.

A részek tulajdonosai korábban jelezték, hogy pénzbeli ellentételezés mellett hajlandók lennének átadni az elemeket, ami lehetőséget teremthetne az emlékmű restaurálására és újbóli felállítására. Amennyiben a hiányzó elemek nem kerülnek elő, a kezdeményezés szerint a város archív anyagok, fényképek és szakértői iránymutatások alapján készíttetne másolatokat.

Az eredeti emlékmű 1917 júniusának végén, a merénylet harmadik évfordulóján készült el. A monumentális alkotást Bory Jenő magyar építész és szobrász tervezte.

A mintegy tíz méter magas, két oszlopból és azokat összekötő stilizált ívből álló emlékmű bronz domborműves portrémedalionokat és latin nyelvű feliratot tartalmazott. A szobrot azon a helyen állították fel, ahonnan Gavrilo Princip leadta a halálos lövéseket.

A kiemelt kép illusztráció: Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst és feleségét, Zsófiát ábrázoló plakát mellett megy egy férfi a Szarajevótól mintegy 140 km-re, keletre fekvő Visegradban 2014. június 28-án, az első világháborút kiváltó szarajevói merénylet századik évfordulóján. (MTI/AP/Darko Vojinovic)