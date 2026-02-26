Sára Botond szerint a Karácsony–Tisza-koalíció a káoszban lehet érdekelt

Sára Botond a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta: szomorúan tapasztalták, hogy a Fővárosi Közgyűlés baloldali pártjai a Tiszával az élen, nem támogatták a kormányhivatal törvényességi felhívását, ami Budapest költségvetését érintette.
Kifejtette, hogy Budapest költségvetése nem felel meg az államháztartási törvénynek: 100 milliárd forint hiányt tartalmaz; hogy mire akarják költeni a pénzt, az látszik, de hogy miből, az nem.
A költségvetés nem felel meg a jogszabályoknak abban az értelemben sem, hogy Budapestnek a második fél évre nincsen költségvetése, miszerint az általam hivatkozott törvények szerint egész évre kell költségvetést tervezni, mert ez garantálja a város átlátható és biztonságos működését – tette hozzá.
„Ahogy említettem, a Fővárosi Közgyűlés baloldali pártjai élen a Tiszával, nem támogatták a fővárosi kormányhivatalnak azon törekvését, hogy a törvényeknek megfelelővé tegye a költségvetést. Ők a káoszban és a kiszámíthatatlanságban, az anarchiában érdekeltek. Mi pedig abban, hogy Budapestnek törvényes, átlátható és a város biztonságos működését garantáló költségvetése legyen”
– fogalmazott.
Megjegyezte, hogy tavaly ugyanez történt:
bírósági úton kényszerítették ki, hogy Budapestnek a törvényeknek megfelelő költségvetése legyen; a Kúria a tavalyi évben a fővárosi kormányhivatal álláspontját osztotta, és rákényszerítette a Fővárosi Önkormányzatot, hogy tegye a jogszabályoknak megfelelővé a költségvetését.
Az idén a kormányhivatal ugyanezt fogja tenni, miután nem talált meghallgatásra a törvényességi felhívása, ezért a további jogi lépéseket meg fogja tenni annak érdekében, hogy Budapestnek a törvényeknek megfelelő, kiszámítható és a Budapest biztonságos működését garantáló költségvetése legyen – mondta Sára Botond.
Kiemelt kép: Sára Botond főispán, Budapest Főváros Kormányhivatala vezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)