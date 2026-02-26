Sára Botond szerint a Karácsony–Tisza-koalíció a káoszban lehet érdekelt

A Karácsony–Tisza-koalíció a káoszban lehet érdekelt, ugyanis elutasították a kormányhivatal törvényességi felhívását, amelyet az instabilitást és bizonytalanságot eredményező törvénytelen fővárosi költségvetés miatt bocsátott ki. Ezért a kormányhivatal újra megteszi a jogi lépéseket, mert a budapestiek érdeke a város biztonságos és kiszámítható működése – közölte a főispán csütörtökön a Facebook-oldalán.

Sára Botond a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta: szomorúan tapasztalták, hogy a Fővárosi Közgyűlés baloldali pártjai a Tiszával az élen, nem támogatták a kormányhivatal törvényességi felhívását, ami Budapest költségvetését érintette.

Kifejtette, hogy Budapest költségvetése nem felel meg az államháztartási törvénynek: 100 milliárd forint hiányt tartalmaz; hogy mire akarják költeni a pénzt, az látszik, de hogy miből, az nem.

A költségvetés nem felel meg a jogszabályoknak abban az értelemben sem, hogy Budapestnek a második fél évre nincsen költségvetése, miszerint az általam hivatkozott törvények szerint egész évre kell költségvetést tervezni, mert ez garantálja a város átlátható és biztonságos működését – tette hozzá.

„Ahogy említettem, a Fővárosi Közgyűlés baloldali pártjai élen a Tiszával, nem támogatták a fővárosi kormányhivatalnak azon törekvését, hogy a törvényeknek megfelelővé tegye a költségvetést. Ők a káoszban és a kiszámíthatatlanságban, az anarchiában érdekeltek. Mi pedig abban, hogy Budapestnek törvényes, átlátható és a város biztonságos működését garantáló költségvetése legyen”

– fogalmazott.

Megjegyezte, hogy tavaly ugyanez történt:

bírósági úton kényszerítették ki, hogy Budapestnek a törvényeknek megfelelő költségvetése legyen; a Kúria a tavalyi évben a fővárosi kormányhivatal álláspontját osztotta, és rákényszerítette a Fővárosi Önkormányzatot, hogy tegye a jogszabályoknak megfelelővé a költségvetését.

Az idén a kormányhivatal ugyanezt fogja tenni, miután nem talált meghallgatásra a törvényességi felhívása, ezért a további jogi lépéseket meg fogja tenni annak érdekében, hogy Budapestnek a törvényeknek megfelelő, kiszámítható és a Budapest biztonságos működését garantáló költségvetése legyen – mondta Sára Botond.

Kiemelt kép: Sára Botond főispán, Budapest Főváros Kormányhivatala vezetője (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)