Rendkívüli kutatási összefogás indult a demencia elleni küzdelemben

Előremutató hazai kutatási összefogás jött létre a demencia elleni küzdelemben a Belügyminisztérium kezdeményezésére a Semmelweis Egyetem és az Országos Kórházi Főigazgatóság szakmai irányításával – tudatta a főigazgatóság az MTI-vel közleményben csütörtökön.

A Semmelweis Egyetem Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika Kamondi Anita egyetemi tanár által vezetett kutatócsoportja – több más kutatási centrum bevonásával – kidolgozott egy, a demencia korai szűrésére irányuló, mesterséges intelligenciát is használó megoldást. A metódus a hagyományosan alkalmazott mentális állapotfelmérő tesztek és a rajzolóképesség-vizsgálat (finommotorika) műszeresen mérhető és ezért számítógépesen feldolgozható kombinációján alapul.

A projekt kitűzött célja egy olyan módszer kidolgozása, ami a lakosság legszélesebb rétegei számára teszi lehetővé a szűrést és a betegség korai időszakban történő kimutatását már az alapellátásban, a háziorvosi rendelők szintjén.

A kutatás mesterségesintelligencia-alapú digitális kézmozgás-analízis alkalmazása a kognitív hanyatlás korai felismerésében címen indult. Jelentőségét és szükségességét alátámasztja, hogy a demencia – a gondolkodás, a memóriafunkciók és a személyiség hanyatlásával járó tünetegyüttes – napjaink egyik legjelentősebb népegészségügyi kihívása Magyarországon és világszerte. Jellemzően időskorban fordul elő, népegészségügyi adatok szerint Magyarországon a 60 év felettiek körében a demencia előfordulási aránya mintegy 7 százalék, és mivel közvetett hatása a családtagokra is kiterjed, akár egymillió embert is érinthet. A projektet beválasztották a Belügyminisztérium által támogatott, kiemelten fontos MI-fejlesztések sorába- írták.

A vizsgálat elsődleges célja egy mesterségesintelligencia-alapú, tableten végrehajtható mozgásanalízis-rendszer klinikai validációja 3000 vizsgálati személy bevonásával.

A másodlagos célok közé tartozik a módszer szenzitivitásának és specificitásának pilot jellegű meghatározása, valamint további biomarker-alapú vizsgálatok megalapozása.

A kutatásban részt vesz a Semmelweis Egyetem, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház, Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház – Rendelőintézet, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Budapesti Károlyi Sándor Kórház, Kistarcsai Flór Ferenc Kórház és a Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság – közölte a az Országos Kórházi Főigazgatóság.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)