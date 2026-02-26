Rekordközeli optimizmus: javult a lakosság és a vállalatok gazdasági hangulata

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2026 februári felmérése szerint javult a magyar lakosság gazdasági várakozása, és enyhén pozitív irányba mozdult el a vállalatok gazdasági közérzete is.

A háztartások körében a legnagyobb javulás a forint euróárfolyamának jövőbeli alakulásával kapcsolatos várakozásokban történt, míg a vállalatoknál a jövőbeni export növekedésére vonatkozó kilátások javultak a leginkább – közölte a Magyar Nemzet.

A konjunktúraindex továbbra is negatív tartományban van, amit elsősorban az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók okozta bizonytalanság magyaráz. Jelentősebb javulás akkor várható, ha véget ér a háború, az infláció tartósan a jegybanki célsávban stabilizálódik, kedvezőbbé válik a kamatkörnyezet, erősödik az európai gazdaság, és tartósan alacsony energiaárak alakulnak ki.

A lakossági index négy almutatója közül három javult februárban. A foglalkoztatási helyzet megítélése továbbra is a legkedvezőbb (3,7 pont). Javult a gazdasági környezet érzékelése (−9,1 pont) és az infláció észlelését jelző mutató (−42,8 pont), ugyanakkor az anyagi helyzet megítélése enyhén romlott (−3,6 pont).

A forint árfolyamával kapcsolatban is optimistábbak lettek a válaszadók: többen számítanak erősödésre, kevesebben gyengülésre a következő egy évben.

Iskolai végzettség szerint vizsgálva a konjunktúraérzet három csoportban javult. A legfeljebb általános iskolai végzettségűeknél volt a legkedvezőbb az érték (1,0 pont), míg a legkedvezőtlenebb a középiskolai érettségivel rendelkezők körében (−8,4 pont). A szakiskolai végzettségűeknél −7,7, a diplomásoknál −4,6 pontot mértek.

A vállalati felmérésben két alindex emelkedett és kettő csökkent. Javult az iparági környezet (1,9 pont) és a gazdasági környezet megítélése (−16,2 pont), miközben romlott a termelési környezet (−8,7 pont) és az üzleti környezet (−15,2 pont).

A legnagyobb pozitív változás a cégek exportvárakozásaiban történt: a vállalatvezetők kedvezőbb kilátásokat jeleztek a következő egy évre.

Ágazati bontásban februárban két területen javult, háromban romlott a konjunktúraérzet. Az iparban, az építőiparban és a kereskedelemben csökkenést mértek, míg a mezőgazdaságban jelentős javulást. A legkedvezőbb hangulat a mezőgazdaságban (−5,4 pont), a leggyengébb a kereskedelemben (−10,4 pont) volt.

