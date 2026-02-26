Plüssfigurák segítették az árva állatkölyköket a Fővárosi Állat- és Növénykertben

A japán makákó, Punch története világszerte sokakat megérintett, miután egy plüssfigurába kapaszkodva próbált biztonságot találni anyja elutasítása után. A Fővárosi Állat- és Növénykert szerint azonban ez a módszer nem egyedi: a budapesti intézmény is több alkalommal alkalmazott puha tárgyakat árva vagy elutasított állatkölykök megsegítésére.

A Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-bejegyzésben reagált a japán Ichikawa Állatkert makákójának történetére. A tavaly nyáron született kölyköt édesanyja röviddel a világra jötte után elutasította, ezért a gondozók vették át nevelését. Punch később egy plüss orangutánt kapott, amelyhez odabújhatott, és amely segített csökkenteni a szorongását, mielőtt 2026 elején visszaengedték volna a csapatába.

A budapesti állatkert hangsúlyozta:

az állatok nem játékként tekintenek ezekre a puha tárgyakra, hanem olyan kapaszkodóként, amely a fizikai közelséget pótolja.

Mivel a test melege, közelsége és a kapaszkodás lehetősége biztonságérzetet ad az utódnak, és a fejlődésben is kulcsszerepet játszik. Ez az elv irányítja a gondozók munkáját akkor is, amikor egy kölyköt mesterségesen kell felnevelni.

Az állatkert több példát is megosztott arról amikor puha anyagokat vagy plüssfigurákat alkalmaztak már rókamangusztánál, szurikátánál, mókusmajomnál, hódnál, vidránál és csimpánznál is, amikor a legkisebb lakók pótlólagos biztonságra szorultak. Az egyik legismertebb eset Layla, a 2007-ben Budapesten született orrszarvú története. Édesanyja, Lulu tapasztalatlansága miatt nem tudta megfelelően ellátni borját, ezért a gondozók cumisüveggel nevelték fel. Layla egy hatalmas plüssoroszlánt kapott, amelyhez odabújhatott. Különlegessége, hogy ő volt a világ első mesterséges termékenyítéssel született orrszarvúja, és ma is a budapesti intézményben él édesanyjával.

