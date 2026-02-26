Plüssfigurák segítették az árva állatkölyköket a Fővárosi Állat- és Növénykertben

A Fővárosi Állat- és Növénykert Facebook-bejegyzésben reagált a japán Ichikawa Állatkert makákójának történetére. A tavaly nyáron született kölyköt édesanyja röviddel a világra jötte után elutasította, ezért a gondozók vették át nevelését. Punch később egy plüss orangutánt kapott, amelyhez odabújhatott, és amely segített csökkenteni a szorongását, mielőtt 2026 elején visszaengedték volna a csapatába.
A budapesti állatkert hangsúlyozta:
az állatok nem játékként tekintenek ezekre a puha tárgyakra, hanem olyan kapaszkodóként, amely a fizikai közelséget pótolja.
Mivel a test melege, közelsége és a kapaszkodás lehetősége biztonságérzetet ad az utódnak, és a fejlődésben is kulcsszerepet játszik. Ez az elv irányítja a gondozók munkáját akkor is, amikor egy kölyköt mesterségesen kell felnevelni.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép forrása: Fővárosi Állat- és Növénykert/Facebook