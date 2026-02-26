Pedofíliával gyanúsított férfiakat fogtak el Szerbiában

Hét embert fogott el a szerbiai rendőrség kedden kiskorúak elleni szexuális zaklatás gyanújával – közölte a szerb belügyminisztérium.

A belügyi tárca Armageddon fedőnevű akciójában Belgrádban, Nisben, Újvidéken és Zomborban tartott házkutatást a rendőrség a gyanúsítottak lakásán, ahol a számítógépeken és más eszközökön nagy mennyiségű, 4–14 éves gyerekről készült pornográf videót és fényképet talált.

A gyanú szerint a 24 és 72 év közötti férfiak a dark weben keresztül gyermekek szexuális kizsákmányolásával készült felvételeket töltöttek le, tároltak és osztottak meg.

A gyanúsítottak lakásainak átkutatása során az elektronikus eszközökön

több gigabyte, gyermekek súlyos bántalmazását ábrázoló fotót és videót találtak. A felvételeken szereplő kiskorúak többsége 4 és 14 év közötti,

az anyagokat életkor, nem és más szempontok szerint rendszerezve tárolták – áll a közleményben.

Az akciót a szerb belügyminisztérium technikai igazgatóságának kiberbűnözés elleni szolgálata hajtotta végre a belgrádi felsőbb ügyészség különleges, kiberbűnözés elleni osztályával, a bűnügyi rendőrséggel, valamint a belgrádi, zombori, nisi és újvidéki rendőrkapitányságokkal együttműködésben.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az Armageddon fedőnevű akció egyértelmű üzenetet közvetít: a hatóságok zéró toleranciát tanúsítanak a gyermekekkel szembeni visszaélések minden formájával szemben, és a digitális tér nem jelent névtelen menedéket az ilyen bűncselekmények elkövetőinek.

A belügyminisztérium egyúttal arra kérte a szülőket, hogy fokozottan ellenőrizzék gyermekeik online tevékenységét, és gyanú esetén haladéktalanul értesítsék az illetékes hatóságokat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)