Orbán Viktor: Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot

Az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot azzal, hogy elzárja vagy nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket – egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a Fidesz országjárásának csütörtöki állomásán, Csongrádon.

Az előttünk álló jövő legfontosabb kérdése az, hogy kívül tudjuk-e tartani Magyarországot a háborúból – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Azt javaslom, hogy semmiképpen ne vállaljunk semmilyen kockázatot, ne reménykedjünk zsákmányban meg győzelemben (…) hanem tartsunk ki a béke mellett, mert a 20. század arra tanít bennünket, hogy ha háború lesz, rajta fogunk veszíteni””.

A kormányfő szerint egyetlen esélyünk, beleértve a gyermekeink életét és a gazdasági jövőnket is, ha kimaradunk belőle.

Hangsúlyozta, az idei választások után megalakuló kormánynak kell ebben a kérdésben döntenie, és olyan kormányra van szükség, amely tud nemet mondani.

A miniszterelnök hozzátette: szükség van a nemzeti egységre, amely a kormány mögött áll, és kívül akarja tartani a hazát a háborún.

Ez a kormány védte meg Magyarországot a migrációtól

Ez a kormány védte meg Magyarországot a migrációval, a bevándorlókkal szemben, ez a kormány mondta ki, hogy Magyarországnak magyar országnak kell maradnia, és „csak mi dönthetjük el, hogy kikkel éljünk együtt” – jelentette ki ugyancska miniszterelnök.

Orbán Viktor a migrációt nevezte a jövő egyik legnagyobb civilizációs kérdésének, és azt mondta: ebben az ügyben a Fidesz és a kormány támogatói vannak többen az országban.

Meggyőződésének adott hangot, hogy az ország többsége nem akar migránsokat és nem akar bevándorlóországot. Közölte azt is, hogy júniusban hatályba lép a migrációs paktum, amit azonban a kormány nem fog végrehajtani.

Zelenszkijnek meg kell értenie…

Az ukrán elnöknek meg kell értenie, hogy nem zsarolhatja Magyarországot azzal, hogy elzárja vagy nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket – erről is beszélt a miniszterelnök.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, ha nem készültünk volna föl erre a helyzetre, akkor ma Magyarországon ezer forintos benzinár lenne.

Az ukránok a zsarolással káoszt akarnak előidézni Magyarországon, amit föl tudnak a kormánnyal szemben használni a választási kampányban „és be tudják segíteni a hatalomba a Tiszát” – mondta.

Ha nem építettük volna meg más országokkal együttműködve még néhány évvel korábban déli irányból a gázvezetékrendszert, akkor ma azt az összeget kellene kifizetni a háztartásoknak, ami a rezsiszámlán ott szerepel mint a tényleges rezsiköltség – mutatott rá.

A kormányfő kiemelte, hogy Magyarországon egy átlag magyar család egy évben 250-260 ezer forintot fizet rezsire, míg ezzel szemben a lengyelek 800 ezer, a csehek pedig akár egymillió forintnak megfelelő összeget is.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának csongrádi állomásán 2026. február 26-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos.