Orbán Viktor: A nemzeti petíció egy üzenet Brüsszelnek, hogy nem fizetünk Ukrajnának

Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzést tett közzé csütörtökön közösségi oldalán. A kormányfő posztjában a nemzeti petíció kitöltését hangsúlyozta követőinek, emellett arról is írt, hogy Ukrajna mekkora összegben kapott eddig támogatást Brüsszeltől.

Orbán Viktor a videóban arról beszélt, hogy szerinte kezdenek súlyossá válni a dolgok az utóbbi időben, mivel Ukrajna olajblokád alá vette Magyarországot. Hozzátette azt is, hogy a brüsszeli vezetők szerdán megállapodtak arról Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy folytatják a háborút, így Orbán Viktor szerint ez egyre több pénzt vesz majd el Európától az ukrán állam működésére, valamint a háború finanszírozására.

„Az a kérdés, hogy odaadjuk-e a pénzünket nekik, vagy nem. Én eddig erre mindig nemet mondtam. Nekem nagy segítség, hogyha arra az egyértelmű magyar álláspontra tudok hivatkozni, hogy a magyar emberek, akiket megkérdeztünk, nemet mondanak a háború finanszírozására, nem akarják fizetni az ukrán állam működését, és nem fogadják el, hogy a rezsiárakat a háború miatt emeljék”

– fogalmazott a videójában a kormányfő.

A videóhoz tartozó bejegyzésben Orbán Viktor arról írt, hogy eddig 170 milliárd eurót, átszámolva 70 ezer milliárd forintot adott eddig Brüsszel Ukrajnának, utóbbi ráadásul közlése szerint további 800 milliárd dollárt követel, hozzátéve, hogy mindebben a Tisza Párt partner. Orbán Viktor szerint ennek megálljt kell parancsolni, emiatt van szükség a nemzeti petíció kitöltésére, mert ezzel meg lehet üzenni Brüsszelnek, hogy Magyarország nem fizet.

Nemzeti petíció – az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat

Rövid idő alatt több mint háromszázezren éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.

„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt”

– írta meg a Magyar Nemzet Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.

A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.

A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:

Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Nem Ukrajna tízéves támogatására!

Nem a rezsiárak emelkedésére!

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.

„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Purger Tamás)