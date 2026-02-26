„Orbán megkapja a maga átkozott csővezetékét”, dühöngenek az EU-s diplomaták a magyar miniszterelnök vétója miatt – állítja a Politico

Az uniós vezetők inkább tárgyalással, nem pedig nyomásgyakorlással szeretnék elérni, hogy Orbán Viktor feloldja az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatás blokkolását. A Politico szerint ugyanis Brüsszelben attól tartanak, hogy egy jogi vita Magyarországgal csak erősítené a magyar miniszterelnök hazai politikai helyzetét a választások előtt, ezért inkább olyan megoldást keresnek, amely minden fél számára elfogadható.

A háttérben az áll, hogy Orbán Viktor jelezte: Magyarország addig nem támogatja a mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelt Ukrajna számára, amíg nem áll helyre a Barátság kőolajvezeték működése. Ez a vezeték Oroszországból szállít olajat Közép-Európába, és egy korábbi támadásban megsérült – közölte a Politico. Az EU számára sürgős a megállapodás, mert Kijev pénzügyi tartalékai gyorsan fogynak, miközben Magyarországon hamarosan választásokat tartanak.

Uniós vezetők — köztük az Európai Tanács elnöke, António Costa — ugyan bírálták a magyar álláspontot, de a diplomaták szerint végül politikai megállapodás születhet. Ennek része lehet egy ígéret arra, hogy segítik az olajszállítás helyreállítását Magyarország és Szlovákia felé. A Politico cikkében idéz egy, az ügyre megfelelő rálátással bíró diplomatát is, aki a magyar miniszterelnök befolyásolásával kapcsolatban úgy fogalmazott:

„(Orbán Viktor – a szerk.) Megkapja az átkozott vezetékét.”

A diplomata a Politico cikke szerint „történetnek” nevezi a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzetet, megjegyezve, hogy Orbán Viktornak ezzel kell győzelmet szereznie az április 12-én esedékes magyarországi országgyűlési választásokon,

Dróntámadás a Barátság vezetéknél: kiéleződött a vita Magyarország és Ukrajna között az olaj és a 90 milliárdos hitel miatt

Ahogy arról korábban a hirado.hu beszámolt, az ukrán sajtó szerint ukrán dróntámadás érte Oroszország területén a Barátság kőolajvezetéket kiszolgáló egyik fontos szivattyúállomást, válaszul arra, hogy az Orbán Viktor vezette magyar kormány blokkolja az Ukrajnának szánt mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelt az olajszállítás leállása miatt.

A beszámolók szerint a támadás a Tatárföldön található létesítményt érte, amely kulcsszerepet játszik az orosz kőolaj Magyarország és Szlovákia felé történő szállításában. A létesítmény működése leállt. Magyarország álláspontja szerint az olajvezeték működőképes, és kizárólag az ukrán döntéstől függ a szállítás újraindítása. A kormány addig nem támogat újabb uniós döntéseket Ukrajna ügyében, sem pénzügyi segítséget, sem szankciókat, amíg nem áll helyre az energiaellátás biztonsága.

A magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter hangsúlyozta: Magyarország energiaellátása nem lehet politikai nyomásgyakorlás eszköze, és Budapest a jövőben is megvétóz minden olyan lépést, amely ezt veszélyezteti. Az ukrán sajtó arról is írt, hogy a magyar ellenzék egy része Ukrajna erőteljesebb támogatását szorgalmazza az orosz–ukrán háborúban.

A külgazdasági és külügyminiszter korábban kijelentette, hogy a vezeték leállítása az ukránok részéről egyértelmű politikai zsarolásnak tekinthető Magyarországgal szemben, aminek nyomán bejelentette az Ukrajnába irányuló dízelszállítások felfüggesztését, amelyhez később Szlovákia is csatlakozott.

A tárcavezető kiemelte, hogy akik ma blokkolják a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, azok ugyanazok, mint akik felrobbantották a kontinens biztos földgázellátását garantáló Északi Áramlat vezetéket – megerősítve ezzel Orbán Viktor miniszterelnök korábbi állítását.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország addig vétózza az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, és az újabb orosz szankciós csomagot, amíg helyre nem áll az olajszállítás a vezetéken keresztül. A magyar kormány csupán az áramszolgáltatás ügyében döntött eltérően Szlovákiához képest: míg Ficóék felfüggesztették az Ukrajnának nyújtott villamosenergia-segítséget, Magyarország ezt nem támogatta.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Védelmi Tanács ülése után bejelentette, hogy információik szerint Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében, emiatt elrendelte a a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében pedig drónrepülési tilalmat rendelt el.

Orbán Viktor csütörtökön levelet is írt az ügyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, felszólítva őt a Barátság kőolajvezeték azonnali megnyitására, valamint a Magyarország energiabiztonsági elleni további támadásoktól való tartózkodástól.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard)