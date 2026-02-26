Orbán Balázs: Nem vagyunk birkák, velünk nem lehet mindent megcsinálni!

A miniszterelnök politikai igazgatója egy Facebook-videóban beszélt arról, hogy miért erősíteték meg az energetikai létesítmények védelmét.

Orbán Balázs elmondása szerint többen kérdezték tőlük, hogy miért erősítették meg a magyar energetikai infrastruktúra védelmét.

„Erre azt tudom mondnai, hogy azért, mert nem vagyunk birkák, velünk nem lehet mindent megcsinálni”

– fogalmazott.

Hozzátette azt is: a orosz energia importálására használt energetikai infrastrukúrát négy éve fenyegeti a háború, és az ukránok az Északi Áramlat vezetéket is felrobbantották korábban.

„Tehát üzenjük mindenkinek, aki kételkedik a fenyegetés valóságában, hogy nem most jöttünk le a falvédőről”

– mondta, leszögezve: Magyarországnak meg kell védenie a saját infrastruktúrát, és nem akarják azt, hogy ezer forintba kerüljön a benzin litere.

Nemzeti petíció: Ukrán zsarolás – Az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat

Rövid idő alatt több mint háromszázezren éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.

„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt” – írta meg a Magyar Nemzet Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.

A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy

Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.

A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:

Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Nem Ukrajna tízéves támogatására!

Nem a rezsiárak emelkedésére!

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.

„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.

Kiemelt kép:Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban 2026. január 31-én. MTI/Máthé Zoltán.