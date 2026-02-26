Nem szeretnék, ha a fiukat, unokájukat elvinnék a háborúba – ezért töltik ki az emberek a nemzeti petíciót

A Tények közlése szerint rövid utcai interjúk készültek arról, miért tartják fontosnak az emberek a nemzeti petíció kitöltését. A felvételeken megszólalók arról beszéltek, hogy sokan a családjuk biztonsága és az ország békéje miatt töltik ki a dokumentumot.

A megkérdezettek közül többen hangsúlyozták:

„nem szeretnék, ha a fiukat, unokájukat elvinnék a háborúba,” ezért a „nem”-et fogják beikszelni és visszaküldik a dokumentumot.

Volt, aki úgy fogalmazott, hogy szolidáris az ukránokkal, ugyanakkor anyagi támogatást nem kell adnunk, nem azért dolgoztak, hogy Ukrajnába vigyék a pénzüket. Hozzátették: Egyszerűen be kell fejezni ezt a háborút, de valójában el sem kellett volna kezdeni – közölte a Tények.

Egy másik megszólaló arra emlékeztetett, hogy a történelemben már voltak világháborúk, ezért nem érti, miért támogatják sokan a konfliktus folytatását. A riport szerint a megkérdezettek többsége „nyugodt Magyarországot” szeretne.

A videó a kormány közösségi oldalán is megtekinthető.

Ukrán zsarolás: Nemzeti petíció – az emberek érzik, most mindennél fontosabb, hogy hallassák a hangjukat

Rövid idő alatt több mint háromszázezren éltek a lehetőséggel, hogy véleményüket kifejezzék a hazát érintő fontos kérdésekben a kormány által indított nemzeti petícióban. Hidvéghi Balázs államtitkár szerint a kezdeményezés sikere azt mutatja, hogy a magyarok kiállnak a kormány politikája mellett, a petíció március 23-ig tölthető ki, és becslések szerint várhatóan az egymilliót is meghaladhatja a visszaküldött ívek száma.

„A nemzeti petíció kiemelt jelentőségű, mivel Brüsszel 1500 milliárd eurós támogatást tervez Ukrajnának, és 2027-re kívánja a tagságát. Az utóbbi napok eseményei szerint mindez most különösen fontos, hogy a magyarok hallassák a hangjukat: Ukrajna politikai okokból nem indította újra az olajszállítást Magyarország felé, miközben a brüsszeli vezetés Ukrajna oldalára állt”

– írta meg a Magyar Nemzet Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár posztja alapján.

A politikus videóüzenetében arról beszélt, hogy Magyarország komoly fenyegetés és nyomásgyakorlás célpontjává vált, és ezért most nem lehet hallgatni. Hozzátette, a kormány arra kéri a magyarokat, hogy álljanak ki a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen, és csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.

A petíció három pontban ad lehetőséget a vélemény kifejezésére:

Nem az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Nem Ukrajna tízéves támogatására!

Nem a rezsiárak emelkedésére!

Orbán Viktor miniszterelnök korábban kiemelte, hogy Ukrajna EU-tagsága közvetlen katonai konfliktust jelentene Oroszországgal, ezért kívül kell maradnia az unióban, különben Magyarország folyamatos háborús veszélynek lenne kitéve.

„Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent”

– fogalmazott.

A Magyar Nemzet megjegyzi, hogy a nemzeti petíció nem az első alkalom, hogy a kormány az emberek véleményét kéri ki fontos ügyekben: az elmúlt években a nemzeti konzultációk során gazdasági és társadalmi kérdésekben több millió magyar mondta el véleményét, és túlnyomó többségben támogatták a kormány álláspontját.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook.com)