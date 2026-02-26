„Ne lőj, bármit megteszek!” – saját katonáikat végezték ki és kínozták meg az oroszok a fronton

Négy orosz katona a BBC -nek nyilatkozva arról számolt be, hogy parancsnokaik saját embereik kivégzésére adtak utasítást az ukrajnai fronton. Egy katona szerint szemtanúja volt annak, amikor egy társát közvetlen közelről lőtték le, miután megtagadta a parancsot.

„Láttam, két-három méterről” – mondta az egyik orosz katona – közölte a BBC. Egy másik katona azt állította, egyik parancsnoka négy embert ölt meg, akiket személyesen ismert.

„Ismertem őket. Emlékszem, egyikük azt kiáltotta: Ne lőj, bármit megteszek!”

– idézte fel a történteket.

A beszámolók szerint az úgynevezett „lenullázás” – vagyis a saját katonák kivégzése – büntetésként szolgált a parancsmegtagadásért.

„A sorsod a parancsnoktól függött. A rádióban mondták: nullázd le ezt, nullázd le azt”

– mondta az egyik megszólaló.

Így zajlanak az ukrán hadsereg elleni „húsdaráló-rohamok”

A nyilatkozó katonák „húsdaráló-rohamoknak” nevezték azokat a támadásokat, amikor hullámokban küldték őket a frontra súlyos veszteségek árán.

„Küldenek három embert, aztán még hármat. Nem sikerül? Akkor tízet. Nem sikerül tízzel? Akkor ötvenet”

– idézte fel egyikük.

Egy katona arról is beszélt, hogy egységéből szinte mindenki meghalt ezekben a támadásokban. Állítása szerint azokat, akik nem akartak harcolni, azokat megkínozták.

„Fához kötöztek, megvertek, fegyvert tartottak a fejemhez”

– mondta, hozzátéve, hogy megalázó módon bántak vele.

Egy másik megszólaló szerint a kegyetlen bánásmód általánossá vált. Az orosz kormány ezzel szemben azt közölte, hogy fegyveres erői a lehető legnagyobb körültekintéssel járnak el, és minden feltételezett visszaélést kivizsgálnak.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)