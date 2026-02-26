„Ne lőj, bármit megteszek!” – saját katonáikat végezték ki és kínozták meg az oroszok a fronton

„Láttam, két-három méterről” – mondta az egyik orosz katona – közölte a BBC. Egy másik katona azt állította, egyik parancsnoka négy embert ölt meg, akiket személyesen ismert.
„Ismertem őket. Emlékszem, egyikük azt kiáltotta: Ne lőj, bármit megteszek!”
– idézte fel a történteket.
A beszámolók szerint az úgynevezett „lenullázás” – vagyis a saját katonák kivégzése – büntetésként szolgált a parancsmegtagadásért.
„A sorsod a parancsnoktól függött. A rádióban mondták: nullázd le ezt, nullázd le azt”
– mondta az egyik megszólaló.
Így zajlanak az ukrán hadsereg elleni „húsdaráló-rohamok”
A nyilatkozó katonák „húsdaráló-rohamoknak” nevezték azokat a támadásokat, amikor hullámokban küldték őket a frontra súlyos veszteségek árán.
„Küldenek három embert, aztán még hármat. Nem sikerül? Akkor tízet. Nem sikerül tízzel? Akkor ötvenet”
– idézte fel egyikük.
Egy katona arról is beszélt, hogy egységéből szinte mindenki meghalt ezekben a támadásokban. Állítása szerint azokat, akik nem akartak harcolni, azokat megkínozták.
„Fához kötöztek, megvertek, fegyvert tartottak a fejemhez”
– mondta, hozzátéve, hogy megalázó módon bántak vele.
Egy másik megszólaló szerint a kegyetlen bánásmód általánossá vált. Az orosz kormány ezzel szemben azt közölte, hogy fegyveres erői a lehető legnagyobb körültekintéssel járnak el, és minden feltételezett visszaélést kivizsgálnak.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)