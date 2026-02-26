Minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken – jelentette be Hankó Balázs

Minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi félév során – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter Budapesten, sajtótájékoztatón.

Hankó Balázs elmondta: az idei tavaszi félév során minimum 50 százalékos tanulmányiösztöndíj-emelés lesz az alapítványi, az egyházi és az állami fenntartású intézményeknél.

Ennek a forrását az adja, hogy az elmúlt években több mint 2,5-szeresére nőtt átlagosan az egyetemek finanszírozása.

Azaz a meglévő forrásokból, a teljesítményalapon az egyetemekhez érkezett plusz forrásokból történik meg az egyetemek által, a saját szempontjaik szerint eldöntött ösztöndíjemelés – ismertette.

Ebben a félévben minimum 5,5 milliárd forintos ösztöndíjemelkedésről lehet beszélni, ugyanakkor az egyetemek 8,2 milliárd forintos ösztöndíjemelésre tettek javaslatot – közölte Hankó Balázs. Megjegyezte:

vannak olyan intézmények, amelyek akár 100 százalék feletti ösztöndíjemelést is biztosítanak.

Tehát a magyar felsőoktatásban a tanulmányi ösztöndíjaknál ez egy 84 százalékos növekményt jelent, de mindenhol eléri minimum az 50 ötven százalékot – mondta.

Kiemelt kép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Semmelweis Egyetem (SE) és az amerikai Harvard Egyetem közötti tanulmányi együttműködést lehetővé tevő szerződés aláírásán a Semmelweis Egyetem Szalonjában 2026. február 23-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)