Mi, magyarok képesek vagyunk arra, hogy egy szántóföld helyén hozzuk létre a világ egyik legjobb gyárát – mondta a kecskeméti Mercedes-gyár ünnepségén Orbán Viktor

Ha meg tudjuk oldani, hogy legyen olcsó energia, akkor az európai autóipar, a Mercedes-Benz és kecskeméti gyára is talpon marad – jelentette ki a miniszterelnök csütörtökön, a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából szervezett rendezvényen, Kecskeméten. Orbán Viktor azt mondta: Magyarországon nagy küzdelmet vívnak azért, hogy legyen megfizethető árú energia a gyárak és a háztartások számára is. Ugyanakkor úgy fogalmazott: nagy nyomás alatt állunk, legutóbb éppen olajblokád alá vették Magyarországot Ukrajna oldaláról.

Orbán Viktor miniszterelnök a kecskeméti autógyár ötezredik magyar munkavállalójának elérését ünnepelve arról beszélt: a szántóföld helyén felépített üzem nemcsak gazdasági siker, hanem a magyarok teljesítőképességének és önbizalmának jelképe is, valamint a Mercedes és Magyarország több mint százéves kapcsolatának újabb mérföldköve – írta a Magyar Nemzet.

Tizennégy év alatt egy szántóföldön világszínvonalú gyár jött létre, amely jelenleg már több mint ötezer főt foglalkoztat – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából megrendezett nemzetközi rendezvénysorozat részeként a vállalat kecskeméti gyárában tartott ünnepségen. Beszédében kiemelte, hogy a magyar ember számára szívet megdobogtató hír, hogy egy ilyen, világszínvonalat képviselő gyár létszámban eléri az ötezer magyar munkavállalót. Mint mondta, a gyár a németországi fennállásának száznegyven éves évfordulóját ünnepli, a magyar pedig a tizennegyediket, de az igazi ok az ünneplésre mégsem ez, hanem az ötezres létszám. Kecskeméten különösen fontos emlékeztetni az embereket még arra, hogy mi volt itt a gyár helyén – mondta miniszterelnök. Hozzátette: nekünk, magyaroknak ez a gyár nem egyszerűen csak arról szól, hogy itt jó autókat gyártanak.

Máshol is tudnak nagyon jó autókat gyártani, ez arról szól, hogy ha elhatároztuk magunkat, akkor mi tizennégy év alatt képesek vagyunk a szántóföld helyén fölépíteni a világ egyik legjobb gyárát, és nemcsak fölépíteni tudjuk, hanem működtetni is.

A miniszterelnök szerint aki képes arra, hogy 14 év alatt a szántóföld helyén megépítsen egy ilyen gyárat, az nyugodtan mondhatjuk, hogy mindenre képes, ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát. „Ha már 140 év, akkor fölidézem, hogy kezdődött ez a szerelem, ez a lassú sztori a Mercedes és Magyarország között” – mondta Orbán Viktor, jelezve, mindez úgy kezdődött, hogy hat évvel azután, hogy a Mercedes hős alapítója, Carl Benz szabadtalmaztatta az első Mercedest, 1892-ben, tehát nem az előző században, hanem még az azt megelőző században, a Pesti Hírlapban a következő hirdetés jelent meg: „Villamos hintó és kocsi benzinmotorhajtással Hacsek Bélánál, Budapest, Váci út 2. szám.” És ez a híres Hacsek Béla csak Benzeket árult, ő volt az első autókereskedő, aki az önök autóját behozta Magyarországra, és azt gondoljuk, ez volt az első autó Magyarországon – mutatott rá a miniszterelnök. Hasonlóan fontos a magyarok szívének az első jogosítvány megszerzésének a története is, mert azt Törley József pezsgőgyáras szerezte meg, aki csak Benz autót vezetett. Tehát valahogy a Mercedes-Benz a jóléttel kapcsolódott össze.

Mint mondta, nem meglepő, hogy másfél évtizede a gyár és a magyar kormány egymásra talált, és ebből egy valódi sikertörténet született. Kiemelte, hogy a gyár jelenleg is bővítés alatt áll, nemsokára új gyártás indulhat, és ezzel meg fogják duplázni a kapacitását. Fontosnak nevezte, hogy Magyarországon tizenöt évvel ezelőtt egymillióval kevesebben dolgoztak, mint ma, mindösszesen hárommillió-hatszázezer ember. „Ez volt az egyenes út a süllyedésbe” – mutatott rá. „És innen küzdötte vissza magát Magyarország oda, hogy ma négymillió-hétszázezer ember dolgozik Magyarországon, és a kormány tervei szerint munkára fogható még háromszázezer olyan ember Magyarországon, akik egy jó területfejlesztési politikával meg képzéssel bekerülhetnek a dolgozó emberek világába” – tette hozzá.

Tehát, foglalta össze, Magyarország egy olyan ország lesz, ahol ötmillió ember dolgozik.

A miniszterelnök szerint a világgazdaság és az autóipar átalakulása közepette az európai gyártók – köztük a Mercedes – komoly versenyhátránnyal küzdenek, különösen a magas energiaárak miatt, ezért Magyarország célja az olcsó és kiszámítható energia biztosítása, valamint a hazai munkahelyek védelme a kecskeméti gyár hosszú távú működése érdekében.

Orbán Viktor szerint fontos elmondani, hogy a világban egy olyan változás történik, amely felértékeli a Mercedes-Benz és Magyarország kapcsolatát. Átalakul a nemzetközi politika, átrendeződik a világgazdaság, és átformálódik az autóipar is. Mint mondta, a legnagyobb gond jelen pillanatban maga Európa és az európai autógyártás helyzete. Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az európai gyártók piacokat veszítenek a világ más részein. Különösen nehéz a helyzet Kínában, de nemcsak az a baj, hogy Kínában nehezedik a helyzet, hanem hogy elveszítjük a versenyképességünket itt, az európai piacon is. Mert – tette hozzá a miniszterelnök – az európai piacon is zsugorodik az európai autóknak az aránya, és legendás üzemeket is be kell zárni. Óriási verseny folyik az autógyártás megmaradásáért.

Az autóiparban megmaradni, egy gyárnak megmaradni csak akkor sikerülhet, ha remek, ha jól szervezett, ha jól dolgoznak benne, nyitott az innovációra és fejlődni akar

– mutatott rá. Orbán szerint, aki megelégszik azzal, amit elért, azoknak a gyáraknak, autógyáraknak Európában befellegzett. Aki nem megy előre, az megáll, és aki megáll, kiesik a piacról. Ugyanakkor – tette hozzá – az is nyilvánvaló, hogy ennek nem kellene így lennie. Azért van baj van az európai autóiparban, mert magasak a gyártási költségek, különösen az energiaárak. Vagyis az energia árának a kérdése a Mercedes-Benz jövője, és ennek a gyárnak a jövője egymással szorosan összekapcsolódik. Véleménye szerint, amennyiben meg tudjuk oldani, hogy legyen olcsó energia, akkor a Mercedes-Benz is, meg az európai autóipar is talpon marad. Ha ezt nem sikerül megoldani, akkor nagyon nehéz időt kell néznünk.

De az európai autóipar még megmenthető, amennyiben tudunk olcsó energiát biztosítani. Rávilágított arra, hogy Magyarországon a kormány igyekszik úgy gazdálkodni, hogy legyen megfizethető áru energia a gyárak számára is és a háztartások számára is. Azt is elmondta, hogy miközben látjuk ezeket a nehézségeket, ez Magyarország számára is kihívás. Magyarországot háborúba akarják sodorni, de a kormány ezt engedi, s azt sem, hogy a magyar költségvetés forrásait kivigyék Magyarországról.

Nem engedjük, hogy ránk erőltessenek egy elhibázott energiapolitikát, és minden körülmények között meg fogjuk védeni az önök munkahelyét, és meg fogjuk adni a német barátainknak a kecskeméti gyár működtetéséhez szükséges összes segítséget.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)