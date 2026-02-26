Méreginjekcióval vethetnek véget az angyalarcú magyar sorozatgyilkos életének Floridában

Zs. Zsoltot két idős, homoszexuális férfi brutális meggyilkolásával vádolják Miamiban. A magyar állampolgárságú, dél-floridai illegális bevándorló az elsők között lehet, akire halálbüntetés várhat az állam egyik új törvénye alapján.

Hamarosan ítélet születhet a Miami Dade megyei bíróságon az angyalarcúnak nevezett magyar sorozatgyilkos ügyében. Zs. Zsoltot kétrendbeli, különös kegyetlenséggel, előre megfontolt szándékkal, nyereségvágyból elkövetett gyilkossággal vádolják: két idősebb, homoszexuális férfival végzett.

Florida új törvénye szerint halálbüntetés is kiszabható rá, májusban várható ítélet – írja a Blikk.

A lap felidézte, hogy egy éve fogták el Miamiban a most 27 éves Zs. Zsoltot, aki melegbárok törzsvendégeként idős, meleg férfiakra vadászott tavaly év elején. A férfi ártatlannak vallja magát, de DNS-nyomok, kamerafelvételek, tanúvallomások, SMS-üzenetek sokasága bizonyította, hogy két helyi idős emberrel is megismerkedett, majd – szerelmet színlelve – meglopta, illetve bántalmazta áldozatait. Mindkét áldozatát megfojtotta: egyiket a saját fürdőkádjában, másikat az autójában a biztonsági övvel.

A Miami rendőrség az egyik legridegebb bűnözőként, a gonosz megtestesítőjeként jellemezte a sorozatgyilkost. A pszichológiai profilja szerint az aljas és gyalázatos cselekményeket nem hagyta volna abba. Az elfogását megelőzően, a bűncselekmények elkövetése előtt

hoztak egy új törvényt Florida államban, amely kiemelt gyilkossági ügyekben a halálos ítélet lehetőségét kiterjesztette az illegális bevándorlókra is.

Az emberölések idején Zs. Zsolt jogellenesen tartózkodott Amerikában, álnéven bujkált. Egy korábbi rablás miatt elrendelt házi őrizetéből megszökött, kiutasították, körözték. Amennyiben magyar állampolgárt külföldön halálra ítélnek, a magyar konzuli szolgálat megpróbálhat jogi segítséget nyújtani, illetve a diplomáciai kapcsolatok révén közbenjárni. Erre viszont csak az ítélet kiszabása után kerülhet sor.

„A floridai magyar kolónia összetartó, megrázott minket ez az eset.

Megdöbbentő, hogy valaki az őshazánkból így kerüljön a címlapokra, szégyent hozva minden magyarra”

– nyilatkozta a Daily News Hungarynek Fekete András magyar származású floridai szállodaigazgató.

„Több meghallgatása is volt már Zsoltnak, de ezekről semmit nem tudunk, a magyar ügyvédünk leveleire sincsenek egyértelmű válaszok. Talán az ítélet után kapcsolatba léphetünk a fiammal. Szeretnék kiutazni hozzá, még egyszer megölelni, elbúcsúzni tőle, mert ha életben is hagyják, többé nem lehet szabad ember, amit meg is érdemel. Ám mégis a fiam, a szívem alatt hordtam. A jogászunk szerint a konzultól is csak az ítéletet követően kaphatunk segítséget. Sajnálom, amit tett, az ő nevében is bocsánatot kérek az áldozatai családjaitól, bár ez nem teheti semmissé a szörnyűségeket” – mondta korábban Varga Mária Zs. Zsolt édesanyja a Blikknek.

Kis Dalma, az anyát segítő jogász hangsúlyozta, arra összpontosítanak, hogy az anyának legyen esélye az utolsó ölelésre, bármi is lesz az ítélet.

Zs. Zsolt floridai ügyvédje, a lapnak elmondta, az új törvény értelmében halálos injekcióval kivégezhetik a magyar férfit, akire a legjobb esetben is – bár ez nem valószínű – életfogytiglani börtönbüntetés vár.

Kiemelt kép forrása: Police.hu