Melania Trump fogja vezetni az ENSZ Biztonsági Tanácsának hétfői ülését

Melania Trump amerikai first lady elnökli hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsának hétfői ülését – közölte a Fehér Ház.

Donald Trump amerikai elnök felesége a hétfői ülésen az oktatás szerepét emeli ki a tolerancia és a világbéke előmozdításában. Irodája szerdai közleménye szerint ez lesz az első alkalom, hogy hivatalban lévő amerikai first lady elnököl a 15 tagú tanács ülésén.

Az Egyesült Államok az Egyesült Királyságtól veszi át a havi rotációs elnökséget 2026 márciusában.

Donald Trump első fehér házi ciklusa óta bírálja az Egyesült Nemzetek Szervezetét, mondván, hogy a 198 tagú világszervezet munkája nem eléggé hatékony, és reformokra szorul.

Trump a múlt héten mérsékeltebb hangot ütött meg a saját kezdeményezésű Béketanács első ülésén, ahol elmondta, hogy a testület gyakorlatilag felügyelni fogja az ENSZ működését, és gondoskodik arról, hogy az rendben működjön.

„Megerősítjük az ENSZ-t. Gondoskodunk róla, hogy létesítményei megfelelően működjenek. Pénzügyi szempontból is támogatjuk, és biztosítjuk, hogy az ENSZ életképes maradjon” – fogalmazott az elnök.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Shawn Thew