Mandiner: Brutális Fidesz-előnyt mértek több fontos választókerületben is

Szerző: hirado.hu
2026.02.26. 06:52

2026.02.26. 06:52
A Mandiner közzétett egy általuk megszerzett, három újabb választókerület várható listás eredményeit bemutató kutatást. Az adatok szerint mindhárom körzetben jelentős különbség látható a pártok támogatottságában annak ellenére is, hogy az egyik helyszínen Magyar Péter kampányeseményt tartott az elmúlt napokban.

A lap korábbi beszámolója szerint egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz. Ezúttal egy Baja, egy Kisvárda és egy Pápa környéki körzetről mutatták be a jelenleg várható eredményeket.

Stabil Fidesz előny Baján

Bács-Kiskun vármegye 6. számú választókerületében (Baja és környéke) Magyar Péter kedden tartott gyűlést. A Mandiner által közölt kutatási adatok alapján a választókerület jelenleg nem számít szoros, úgynevezett csatatér körzetnek.

Ha most vasárnap tartanák a választásokat, a megkérdezettek válaszai a következők lennének:

  • 42 százalék: Fidesz–KDNP

  • 32 százalék: Tisza Párt

  • 8 százalék: Mi Hazánk Mozgalom

  • 2 százalék: Demokratikus Koalíció

  • 2 százalék: Magyar Kétfarkú Kutyapárt

  • 1 százalék: egyéb létező párt

A választók 8 százaléka bizonytalan, 5 százaléka pedig nem kívánta megmondani, kire szavazna.

Majdnem 30 százalékpontos kormánypárti előny

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3. számú választókerületben (Kisvárda és környéke) a felmérés szerint jelentős különbség látható a pártok támogatottságában.

Egy most vasárnapi választás esetén a megkérdezettek közel kétszerese voksolna az ebben a választókerületben induló fideszes Seszták Miklósra:

  • 53 százalék: Fidesz–KDNP

  • 27 százalék: Tisza Párt

  • 4 százalék: Mi Hazánk Mozgalom

  • 2 százalék: Demokratikus Koalíció

  • 2 százalék: Magyar Kétfarkú Kutyapárt

  • 1 százalék: Jobbik

  • 1 százalék: egyéb létező párt

A választók 5 százaléka bizonytalan, további 5 százalék nem árulta el, melyik pártra szavazna.

Takács Péter államtitkár választókerületében is a Fidesz vezet

Veszprém vármegye 4. számú választókerületéről (Pápa és környéke) a közéleti vitákban billegő körzetként lehet hallani. A lap által közzétett felmérés adatai alapján ugyanakkor itt is jelentős különbség mutatkozik a pártok támogatottságában, melyben Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár is indul.

Ha most vasárnap tartanák a választásokat, az eredmények a következők lennének:

  • 48 százalék: Fidesz–KDNP

  • 26 százalék: Tisza Párt

  • 4 százalék: Mi Hazánk Mozgalom

  • 4 százalék: Demokratikus Koalíció

  • 2 százalék: Magyar Kétfarkú Kutyapárt

  • 1 százalék: egyéb létező párt

A megkérdezettek 12 százaléka bizonytalan, 3 százalék pedig nem kívánt válaszolni.

Nézőpont Intézet: Továbbra is egyértelmű a Fidesz előnye

A Nézőpont Intézet legfrissebb, szerdán véget ért közvélemény-kutatása szerint továbbra sincs változás a pártversenyben. Egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne, míg a Tisza-lista 40 százalékot kapna. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom tűnik biztos befutónak, az eddig mért legmagasabb, 8 százalékos eredménnyel.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Békéscsabán 2026. február 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

