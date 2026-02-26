Mandiner: Brutális Fidesz-előnyt mértek több fontos választókerületben is

A lap korábbi beszámolója szerint egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz. Ezúttal egy Baja, egy Kisvárda és egy Pápa környéki körzetről mutatták be a jelenleg várható eredményeket.

Stabil Fidesz előny Baján

Bács-Kiskun vármegye 6. számú választókerületében (Baja és környéke) Magyar Péter kedden tartott gyűlést. A Mandiner által közölt kutatási adatok alapján a választókerület jelenleg nem számít szoros, úgynevezett csatatér körzetnek.

Ha most vasárnap tartanák a választásokat, a megkérdezettek válaszai a következők lennének:

42 százalék: Fidesz–KDNP

32 százalék: Tisza Párt

8 százalék: Mi Hazánk Mozgalom

2 százalék: Demokratikus Koalíció

2 százalék: Magyar Kétfarkú Kutyapárt

1 százalék: egyéb létező párt

A választók 8 százaléka bizonytalan, 5 százaléka pedig nem kívánta megmondani, kire szavazna.

Majdnem 30 százalékpontos kormánypárti előny

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 3. számú választókerületben (Kisvárda és környéke) a felmérés szerint jelentős különbség látható a pártok támogatottságában.

Egy most vasárnapi választás esetén a megkérdezettek közel kétszerese voksolna az ebben a választókerületben induló fideszes Seszták Miklósra:

53 százalék: Fidesz–KDNP

27 százalék: Tisza Párt

4 százalék: Mi Hazánk Mozgalom

2 százalék: Demokratikus Koalíció

2 százalék: Magyar Kétfarkú Kutyapárt

1 százalék: Jobbik

1 százalék: egyéb létező párt

A választók 5 százaléka bizonytalan, további 5 százalék nem árulta el, melyik pártra szavazna.

Takács Péter államtitkár választókerületében is a Fidesz vezet

Veszprém vármegye 4. számú választókerületéről (Pápa és környéke) a közéleti vitákban billegő körzetként lehet hallani. A lap által közzétett felmérés adatai alapján ugyanakkor itt is jelentős különbség mutatkozik a pártok támogatottságában, melyben Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár is indul.

Ha most vasárnap tartanák a választásokat, az eredmények a következők lennének:

48 százalék: Fidesz–KDNP

26 százalék: Tisza Párt

4 százalék: Mi Hazánk Mozgalom

4 százalék: Demokratikus Koalíció

2 százalék: Magyar Kétfarkú Kutyapárt

1 százalék: egyéb létező párt

A megkérdezettek 12 százaléka bizonytalan, 3 százalék pedig nem kívánt válaszolni.

Nézőpont Intézet: Továbbra is egyértelmű a Fidesz előnye

A Nézőpont Intézet legfrissebb, szerdán véget ért közvélemény-kutatása szerint továbbra sincs változás a pártversenyben. Egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne, míg a Tisza-lista 40 százalékot kapna. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom tűnik biztos befutónak, az eddig mért legmagasabb, 8 százalékos eredménnyel.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Békéscsabán 2026. február 21-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)