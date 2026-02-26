Magyarország fontos hozzájárulásokat tesz a közös biztonsághoz – jelentette ki a NATO-főtitkár

Magyarország több mint 25 éve megbecsült NATO-szövetséges, és fontos hozzájárulásokat tesz a közös biztonsághoz – jelentette ki a NATO főtitkára csütörtökön Brüsszelben Inga Ruginiené litván miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján.

Mark Rutte arra az újságírói kérdésre válaszolt, miként értékeli, hogy Magyarország – NATO-szövetségesként – jelenleg blokkol egy Ukrajnának szánt jelentős hitelt, valamint az Oroszország elleni újabb szankciókat.

Rutte válaszában hangsúlyozta: amikor viták zajlanak a szövetségesek között, az ő feladata nem az, hogy ezeket kommentálja, hanem hogy hasznos szerepet töltsön be a megoldás érdekében.

„Hogy ez pontosan mit jelent, azt csak akkor tudom elmondani, ha már sikerrel jártunk”

– fogalmazott.

A főtitkár hangsúlyozta: Litvánia 2004-es csatlakozása óta megbecsült tagja a szövetségnek, és jelentős mértékben hozzájárul a közös biztonsághoz. Kiemelte, hogy a balti ország 2026-os költségvetésében a GDP 5,38 százalékát fordítja védelemre, ami rekordmagas arány, és már meghaladja a hágai védelmi beruházási tervben vállalt szintet.

A sajtótájékoztatón a főtitkár egyebek között hangsúlyozta: a légvédelem megerősítése abszolút prioritás a NATO számára. Mint fogalmazott, a szövetségnek mintegy ötszörösére kell növelnie jelenlegi légvédelmi képességeit, hogy a jövőben is garantálni tudja a NATO-terület minden egyes centiméterének védelmét.

Az Egyesült Államok európai katonai jelenlétével kapcsolatban Rutte kijelentette: Washington továbbra is teljes mértékben elkötelezett a NATO és az 5. cikkely mellett.

Ugyanakkor arra ösztönözte az európai szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat és hajtsák végre a hágai csúcstalálkozón tett vállalásokat.

A főtitkár beszélt a Sarkvidéki Őrszem elnevezésű kezdeményezésről is, amelynek célja az Északi-sarkvidék térségének megerősített védelme. Elmondta: az új megközelítés egységes NATO-stratégiát teremt a sarkvidéki térségében, összehangolva a tagállamok tevékenységét és az esetleges képességhiányok pótlását.

Kiemelt kép: Mark Rutte (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)