Lengyel külügyminiszter: a lengyelek hűséges szövetségesei Amerikának, de „nem lehetnek balekok”

Kihívást jelent Lengyelország számára, hogy Washington lépései miatt rosszabbodtak az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatok, és bár a lengyelek hűséges szövetségesei Amerikának, ugyanakkor „nem lehetnek balekok” – jelentette ki Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter csütörtökön a varsói szejmben tartott programbeszédében.

A Karol Nawrocki lengyel elnök jelenlétében elmondott, az idei év külpolitikai céljairól szóló, több mint egyórás beszédében Sikorski kifejtette: ez különösen nagy kihívást jelent Lengyelország számára, hiszen a szoros lengyel-amerikai kapcsolatok évtizedek óta a lengyel külpolitika egyik alappillérét képezik.

„Mindazonáltal nem Európa az, amely területi igényeket támaszt, önkényes vámokat vet ki, és amely az Atlanti-óceánon túlról beavatkozik a pártok közötti vetélkedésbe” – jegyezte meg a miniszter.

Utalt egy januári felmérésre, mely szerint a lengyelek 54 százaléka nem tartja hiteles szövetségesnek az Egyesült Államokat. Nyugtalanítóak ezek a lengyel-amerikai kapcsolatokat érintő kétségek, mert Lengyelország biztonságát az Európai Unió és a NATO garantálja – húzta alá. Az amerikai változásokra „megértéssel, de egyúttal nyugtalansággal tekintünk” – jelentette ki.

Emlékeztetett az 1945-ös jaltai konferenciára, amelyen Franklin D. Roosevelt amerikai elnök és Joszif Sztálin szovjet vezető vett részt Winston Churchill brit miniszterelnök mellett, és annak közép-európai következményeire. Majd utalt az Ukrajna határainak sérthetetlenségéről szóló, az ENSZ-ben a közelmúltban tartott szavazásra is, melyen az Egyesült Államok tartózkodott. Mindezek kapcsán feltette a kérdést: az amerikai érdekek valóban mindig azonosak lesznek-e Lengyelországéival, és kijelentette: „Amerika hűséges szövetségesei voltunk, és továbbra is azok maradunk, de nem lehetünk balekok”. , Egyúttal kijelentette: Washington továbbra is Lengyelország legfontosabb partnere a katonai együttműködés terén.

A miniszter szerint a NATO-ban és az EU-ban nehéz az egyhangúság elérése, például „Pozsonyban, Budapesten vagy Lisszabonban nem feltétlenül osztják a lengyel és a finn félelmeket az orosz agressziótól”.

Biztonságpolitikai szempontból kiemelte a Balti-tenger térségében folytatott együttműködést a stratégiai infrastruktúra védelmében. „Nyitottak maradunk a Bukaresti Kilencek és a Három Tenger Kezdeményezés keretében folytatott együttműködésre is” – tette hozzá.

Az ukrajnai háború kapcsán komolynak nevezte a nemzetközi biztonsági helyzetet, utalva arra, hogy Európa több országában „egyre hangosabb háborús figyelmeztetések hangzanak el”. Utalva az orosz hátterűnek minősített lengyelországi szabotázsakciókra és a dezinformációra, fontosnak nevezte a lengyel társadalom ellenállóképességének fejlesztését. Az ukrajnai háború tétje nem csupán Ukrajna, illetve térségünk függetlensége – húzta alá. Ez a háború fogja eldönteni, hogy Oroszország vagy az EU lesz-e „az új globális erőviszonyok harmadik pillére az Egyesült Államok és Kína mellett” – vélekedett.

„Putyin nem békét, hanem kapitulációt akar”, ha Ukrajna veszít, a Lengyelországot érintő orosz fenyegetés „nem csökkenni fog, hanem nőni”- jelentette ki.

Államérdeknek nevezte Lengyelország EU-tagságát, és euroszkepticizmussal vádolta meg a lengyel konzervatív ellenzéket. Mint kijelentette, a lengyel Ordo Iuris intézet, valamint a magyar Mathias Corvinus Collegium (MCC), „amerikai nacionalista körökkel együttműködve tervet készít az EU megbénítására”, hozzátéve: „először alá akarják ásni az uniót, majd bírálni azért, hogy nem működik”.

Későbbi sajtóértekezletén Sikorski arról is beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Barátság kőolajvezeték azonnali megnyitására szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A lengyel politikus úgy ítélte meg: szükséges, hogy az EU szakértői a rongálás helyszínén döntsenek arról, hogy ukrán „politikai döntésről vagy orosz támadásról van szó”. Sikorski szerint a magyar kormány „ukránellenes pszichózist” kelt.

Karol Nawrocki elnök – Sikorski programbeszédét értékelve – hiányolta belőle a térségbeli együttműködési formátumokra vonatkozó részletesebb állásfoglalást.

Elmondta: szeretné, ha a külügyminiszter támogatná az elnöki kezdeményezéseket a Három Tenger Kezdeményezés és a V4 terén.

A regionális együttműködés bővebb értékelését hiányolta a programbeszédről szóló parlamenti vita során Zbigniew Rau ellenzéki képviselő, volt külügyminiszter, valamint Krzysztof Bosak alsóházi alelnök, az ellenzéki Konföderáció egyik vezetője is. Sikorskinek az Ordo Iuris és az MCC kapcsán tett kijelentéséről Bosak elmondta: nem biztos benne, hogy a miniszter „egyáltalán olvasta-e” a két szervezet által közzétett jelentéseket, például a migrációs politikáról szóló elemzést, mely tézisei – mint Bosak mondta – megegyeznek a Sikorski által éppen bemutatottakkal.

Kiemelt kép: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az amerikai partnerével, Antony Blinkennel tartott varsói sajtóértekezleten 2024. szeptember 12-én.MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski.