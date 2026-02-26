Legalább 21 ember meghalt egy dzsihadista támadásban Nigériában

Dzsihadista merénylők támadásában legkevesebb 21 ember meghalt Nigériában, az ország északkeleti részén, az Adamawa államban található Madagali piacán – közölték csütörtökön a helyi hatóságok.

A támadók motorkerékpárokon hajtottak be a piactérre, és válogatás nélkül tüzet nyitottak az ott tartózkodó emberekre.

Egy neve elhallgatását kérő önkormányzati tisztségviselő elmondta, hogy minden motoron három ember ült, valószínűleg a Boko Haram nevű terrorszervezethez tartoztak. A támadók ezután kifosztották a piacot, élelmiszert, állatokat és motorkerékpárokat vittek magukkal – tette hozzá.

Egy szomszédos település, Hong lakói is beszámoltak egy őket ért terrortámadásról:

ott a nigériai hadsereg három katonáját és egy nőt öltek meg a támadók, akik a helyiek szerint szintén a Boko Haram terroristái lehettek.

Hozzátették a nyilatkozók, hogy a települést több helyi lakos annak ellenére elhagyta félelmében, hogy a hadsereg már ellenőrzése alá vonta a területet.

Adamawa állam kormányzója, Ahmadu Umaru Fintiri elítélte és „gyáva terrorcselekményeknek” nevezte a Madagali és Hong elleni támadást, és megtorlással fenyegette meg a terroristákat. A halálos áldozatok hivatalos számát azonban sem ő, sem a szóvivője nem közölte.

A Nigéria északkeleti részén 2009 óta aktív Boko Haram dzsihadista terrorszervezet és riválisa, a 2016-ban megalakult Nyugat-afrikai Iszlám Állam (ISWAP) a nigériai kormány és az ENSZ adatai szerint eddig mintegy 40 ezer embert ölt meg főként Nigériában, de Kamerunban, Csádban és Nigerben is; a harcok miatt pedig becslések szerint mintegy kétmillióan elmenekültek otthonukból a térségben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/AP/Musa Salim)