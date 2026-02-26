Lázár János: Felszólítjuk Magyar Pétert, hogy Zelenszkijjel nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket!

Az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan zsarolnak és fenyegetnek bennünket – erről beszélt Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter egy csütörtökön Facebookra feltöltött videóban. Egy ukrán kormányzati tanácsadó a brüsszeli Politicónak adott interjúban ismerte el, hogy kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával. Január 27-e óta nem érkezik orosz kőolaj a Barátság vezetéken, emiatt pedig Orbán Viktor miniszterelnök felszólította az ukrán elnököt, hogy indítsák újra a kőolajtranzitot. Nemrég pedig a Politico idézett egy ukrán kormányzati tanácsadót, aki úgy fogalmazott: kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával.

„A magyar családok számára az energia biztonsága a legfontosabb kérdés a mai napon. Az, hogy mennyi lesz az üzemanyag ára. Az ukránok miatt 1000 forint lesz-e a benzin” – figyelmeztetett Lázár János.

„Felszólítjuk Magyar Pétert, hívja föl Zelenszkijt Kijevben, és nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket”

– szólított fel Lázár János. „Ők zárták el közösen, most nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket” – fűzte hozzá a miniszter.

„Nekünk Magyarország az első, lássuk Magyar Péternek mi az első!”

– húzta alá Lázár János.

Brüsszelben mondták el az ukránok: kapcsolatban állnak Magyar Péter csapatával

A Politico értelmezése szerint Kijev abban bízik, hogy Budapest és Ukrajna viszonya enyhülhet egy esetleges kormányváltás után. Magyar Péter az Európai Unióval való viszony rendezését és az uniós források felszabadítását kulcskérdésnek tartja – írja a Magyar Nemzet.

Azt is hosszasan taglalja, hogy a választás tétje túlmutat Magyarországon: az Európai Unióban többen abban reménykednek, hogy egy új magyar vezetés kevésbé blokkolná az Ukrajnának szánt pénzügyi és politikai támogatásokat.

A beszámoló arról is ír, hogy Magyar Péter a Müncheni Biztonsági Konferencián több európai vezetővel is tárgyalt, és hangsúlyozta, hogy kormányra kerülése esetén elsődleges célja az uniós források biztosítása lenne. Kijev kivár – fogalmaz a cikk –, de számol a változás lehetőségével, és már most igyekszik felmérni, milyen irányt venne Magyarország egy esetleges politikai fordulat után.

Jessica Rosencrantz svéd Európa-ügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy továbbra is reménykedik abban, hogy Budapest álláspontjában határozottabb változás várható.

Remélem, hogy megváltozik a magyar hozzáállás Ukrajnához, mert egységesen kell kiállnunk Európa biztonságáért. Magyarország saját történelmét tekintve hihetetlennek tartom, hogy nem mutattak szolidaritást

– mondta.

A brüsszeli lap szerint Ukrajna tekintetében már most világos, hogy egy esetleges Magyar Péter-győzelem után az EU és Kijev abban reménykednek, hogy a Tisza vezetője simulékony lesz, s végrehajtja a háborúpártiak parancsait – zárja cikkét a Magyar Nemzet.

Ezzel kapcsolatban pedig Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön nyílt levelet írt és felszólítást intézett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felé, miszerint indítsa újra az orosz kőolajtranzitot a Barátság kőolajvezetéken. „Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is” – fejtette ki a miniszterelnök.

„Az Ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. Ezért felszólítom, hogy változtasson magyarellenes politikáján!”

– írta a levélben Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Lázár János építési és közlekedési miniszter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)