Koponyatörés és agyi ödéma: ezt állapították meg a kényszersorozásban meghalt ukrán férfinél

Szerző: hirado.hu
2026.02.26. 08:52

Nyilvánosságra hozták az 55 éves, Dnyipro városában élő Oleg Leszin halálának okát. A férfi meggyilkolása miatt három hadkiegészítő (TCK) munkatársat őrizetbe vettek.

A Keleti Régió védelmi ügyeivel foglalkozó különleges ügyészség vezetője, Nyikolaj Szinelnyikov szerint az előzetes igazságügyi orvosi vizsgálat megállapította, hogy

a halált súlyos sérülések okozták: agyödéma, koponyatörés és zárt koponya-agysérülés.

Korábban a Dnyipropetrovszk megye területén három TCK-alkalmazottat tartóztattak le, mert halálra vertek egy civilt. A férfi február 7-én éjfél után halt meg, a szakértők szerint fejsérülés következtében. A nyomozás során egy autót is lefoglaltak, amelyben a férfi vérének nyomait találták – közölte a Strana ukrán hírportál.

Korábbi hírek szerint a Dnyipro közelében hadkiegészítők és rendőrök bántalmaztak és elraboltak egy helyi újságírót, valamint egy másik esetben egy férfit halálra vertek a Szumi városában működő TCK-nál.

 A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)

