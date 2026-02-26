Kiszivárgott Orbán Viktor levele: Magyarország feloldhatja az Ukrajnának szánt hitel elleni vétóját

Kiszivárgott Orbán Viktor levele szerint a magyar kormány kész lehet feloldani az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel elleni vétót, amennyiben az EU felméri a Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat. A miniszterelnök levelében nyíltan bírálta az ukrán vezetést és a Brüsszellel való együttműködését.

Orbán Viktor jelezte, hogy elállhat attól a vétótól, amely megakadályozza, hogy az Európai Unió 90 milliárd eurót küldjön Kijevnek, amennyiben az EU felméri az Ukrajnában megsérült Barátság kőolajvezetékben keletkezett károkat – írja a Politico.

A csütörtöki keltezésű levélben, amelyet António Costa, az Európai Tanács elnökének címzett, Orbán Viktor így fogalmazott:

„teljes mértékben tisztában van” azokkal a politikai nehézségekkel, amelyeket Budapest okozott a hitel blokkolásával.

Az EU-s tagállamok bírálták a magyar kormányfőt, amiért álláspontját megváltoztatta, miután egy orosz drón megrongálta a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül Magyarország és Szlovákia a háború alatt orosz nyersolajat importált. Orbán Viktor szerint Ukrajna szándékosan halad lassan a javításokkal, ezért Magyarország leállította az Ukrajnába irányuló dízelexportot. Kijev és magas rangú uniós tisztviselők ezt tagadták, mondván, a károk mértéke teszi nehézzé a vezeték újbóli üzembe helyezését.

„Magyarország érdeke, hogy a szállítás a lehető leghamarabb helyreálljon” – írta Orbán Viktor.

A miniszterelnök a levélben támogatta egy tényfeltáró misszió ötletét, amelyben Magyarország és Szlovákia szakértői is részt vennének a Barátság kőolajvezeték állapotának ellenőrzésére, és elfogadná az ilyen misszió megállapításait.

Eközben Orbán Viktor nyílt levelet írt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, amelyben világos felszólítást tett Kijev felé. A levél így szól:

„Elnök úr!

Ön négy éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz–ukrán háborúról.

Ön négy éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az Önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt négy évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is.

Azt is látjuk, hogy Ön, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttasson egy ukránbarát kormányt Magyarországon. Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéket.

Az Ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető árú energiaellátását veszélybe sodorják. Ezért felszólítom, hogy változtasson magyarellenes politikáján!

Mi, magyarok, nem tehetünk arról, hogy Ukrajna ilyen helyzetbe került. Sajnáljuk az ukrán népet, de nem kívánunk részt venni a háborúban. Nem akarjuk finanszírozni a harcokat és nem akarunk többet fizetni az energiáért.

Felszólítom, hogy azonnal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól!

Több tiszteletet Magyarországnak!”

Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülését követően hangsúlyozta, hogy a magyar kormány megerősíti az ország kritikus energetikai infrastruktúrájának védelmét, és politikai nyomásgyakorlásnak tekinti az Ukrajna felől érkező intézkedéseket.

A végrehajtásért Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter felelős, a döntés pedig már megjelent a Magyar Közlönyben.

Kiemelt kép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán