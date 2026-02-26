Műsorújság
Kiderül az ég, szárazon telik a csütörtök

Szerző: hirado.hu
2026.02.26. 06:49

Szerző: hirado.hu
Napos idő várható délutántól – főként nyugaton – kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül – közölte a HungaroMet.

Az Észak-Dunántúlon megélénkül a délies szél, máshol mérsékelt lesz a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, délnyugat, nyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket.

Késő estére -1 és +6 fok közé hűl le a levegő. Északnyugat felől továbbra is fátyolfelhők érkeznek, így derült vagy fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. Foltokban pára, köd képződhet reggelre. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos északkeleti, keleti tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

