Kiderül az ég, szárazon telik a csütörtök

Az Észak-Dunántúlon megélénkül a délies szél, máshol mérsékelt lesz a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul, délnyugat, nyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket.

Késő estére -1 és +6 fok közé hűl le a levegő. Északnyugat felől továbbra is fátyolfelhők érkeznek, így derült vagy fátyolfelhős, csapadékmentes idő várható. Foltokban pára, köd képződhet reggelre. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +1 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos északkeleti, keleti tájakon ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

A kiemelt kép illusztráció.