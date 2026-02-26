Kenyában őrizetbe vettek egy férfit, aki a gyanú szerint az orosz hadseregbe toborzott embereket

Az X-en megjelent közlemény szerint a hivatalosan munkaközvetítő céget vezető Festus Omwamba – akit az etiópiai határhoz közeli térségben fogtak el –
vélhetően egy embercsempész-hálózat kulcsfigurája volt.
A kenyai hírszerzés a múlt héten közzétett jelentése szerint több mint ezer kenyai állampolgárt sorozhattak be az orosz hadseregbe, többségüket kényszerrel, hogy az ukrajnai fronton bevessék őket.
Sajtóforrások szerint a férfiakat jól fizető munka vagy sportkarrier ígéretével csábították Oroszországba, és aztán sokan közülük elestek a harcban.
Az afrikai ország hatóságai mind ez idáig 221 olyan kenyairól tudott, aki az orosz erők soraiban harcolt. Közülük – a februári összesítés szerint – 28-at eltűntként tartanak nyilván, 35-en valamelyik támaszponton szolgálnak, 89-et vezényeltek a frontra, 39-et kórházban ápolnak, 30-at pedig már sikerült hazaszállítani Kenyába.
Oroszország nairobi nagykövetsége a múlt héten közleményben leszögezte:
„Az orosz kormány soha nem vett részt kenyai állampolgárok illegális toborzásában az Oroszországi Föderáció fegyveres erőibe.”
Arról múlt csütörtökön a közmédia is beszámolt, hogy az orosz hadseregbe kényszerített embereket a nairobi repülőtér megvesztegethető munkatársaival közösen dolgozó munkaközvetítő cégek, illetve Oroszország Nairobiban és Kenya Moszkvában működő nagykövetségének dolgozói segítségével juttatták Oroszországba.
Négy hazatérő beszélt arról a sajtónak, hogy egy nairobi munkaközvetítő álláslehetőséget vagy sportkarriert ígért nekik Oroszországban.
Musali Mudavadi kenyai külügyminiszter a tervek szerint márciusban Moszkvába utazik. A kenyai kormány korábban több alkalommal szót emelt az ellen, hogy állampolgárait „ágyútölteléknek” használják.
