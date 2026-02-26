Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt tartóztattak le egy volt katonát – tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség csütörtökön az MTI-t.

A közlemény szerint a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök február 20-án este intézkedtek egy húszas évei elején járó férfival szemben, aki autójával világítás nélkül, cikázva haladt Kecskeméten.

Elfogásakor a férfi ruházatában és az általa használt autóban kristály volt, korábban pedig amfetamint, valamint MDMA-t (ecstasy-t) fogyasztott. A férfi lakóhelyén kábítószer adagolásához szükséges mérleg, zacskó és csomagolóanyag került elő.

Mivel a férfi katona volt, a – 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető – kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt a nyomozó ügyészség hallgatta ki.

A férfi a gyanú szerint anyagi haszonszerzés érdekében, értékesítés céljából szerzett meg egy ismeretlentől drogot. A nyomozó ügyészség elrendelte a szerződéses katona őrizetét; a férfi a gyanúsítotti kihallgatásán nem tett vallomást.

A Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa ügyészi indítványra katonai fegyelmi ok, a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt egy hónapra elrendelte a büntetlen előéletű gyanúsított letartóztatását. A döntés ellen a férfi és védője fellebbezést jelentett be. A gyanúsított szolgálati jogviszonya az eljárás alatt megszűnt

– áll a közleményben.

Kiemelt kép: illusztráció (Fotó:MTI/Szigetváry Zsolt)